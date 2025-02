Tunisie: La diplomatie économique en marche

Il n'y a pas longtemps, nous avons mis en relief l'importance des investissements, plus particulièrement ceux directs étrangers (IDE) dans la dynamique de la croissance et du développement économique de la Tunisie.

Aujourd'hui, nous apprenons la bonne nouvelle en provenance de Djerba où un forum économique euro-africain a été couronné par la naissance de deux entreprises libyennes dans notre pays dont l'une sera basée à Sousse et spécialisée dans le fourrage, et la seconde, plus significative, aura pour siège Djerba même et sera spécialisée dans les grands travaux pour la reconstruction de la ville libyenne de Derna, entièrement détruite ou presque en 2023 par l'effondrement des barrages causé par la tempête Daniel.

Il est évident qu'un tel événement ne peut que favoriser l'entrée de nos entreprises sur les chantiers libyens qui offrent de grandes opportunités qu'il faut exploiter dans le sens où elles permettent un retour des hommes d'affaires et des entrepreneurs tunisiens sur la scène libyenne où le marché de la reconstruction du pays est immense avec des possibilités positives.

Pour le moment, il est important que les Tunisiens croient en leur bonne étoile avec un soutien efficace de l'Etat, plus particulièrement la diplomatie économique, appelée à rester sur la brèche, et saisir les diverses occasions qui se présentent pour attirer et consolider les propositions d'investissement.

Encore faut-il souligner que notre pays a le vent en poupe en matière d'IDE puisque, selon les récentes données rendues publiques par la l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa), les investissements étrangers ont augmenté de 14,4 % par comparaison à la même période de l'année précédente tout en assurant que la Tunisie prévoit d'attirer des investissements étrangers pour un montant de 3.400 MD, voire dépasser le cap de 4 mille millions de dinars en 2026.

De plus, il est attendu qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, les investissements effectués par les unités industrielles étrangères touchent directement le domaine de l'énergie avec des fonds importants en vue d'être en pleine adéquation avec les normes environnementales internationales.

Si on y ajoute la dynamique que connaît le pays au niveau des projets des énergies renouvelables, on s'attend à l'allocation de fonds dans des stations de production des énergies renouvelables pour produire de l'électricité. Sans oublier, bien entendu, le bond quantitatif réalisé, en la matière, dans le secteur agricole.

En résumé, et grâce à l'intérêt accru et continu accordé par le Président de la République, Kaïs Saïed, on enregistre des performances économiques de taille suite aux multiples réformes accomplies pour améliorer l'environnement des affaires, ce qui fait de la Tunisie un important pôle d'attractivité des IDE.