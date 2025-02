Tunisie: Le CAB est passé à côté du sujet à Métlaoui - Que des bas !

Une défaite qui traduit la mauvaise qualité de l'effectif et les limites de maints joueurs, surtout les défenseurs.

Plus fantasques que les Cabistes, il n'y en a pas! Déjà vingt matches de joués en championnat et le CAB n'a toujours pas formé une équipe compétitive. Et pourtant, on a cru par moments que cette dernière était en cours de construction, sur les bons rails, pas plus tard que lors de la victoire à Soliman et le nul face au ST.

Quelle surprise, au sein du public « jaune et noir», de constater, frustré, une équipe cabiste très naïve contre l'ESM de l'avis même de Ali Machani. «Nous avons perdu tous les duels au cours de ce match. Nous n'avons pas bien joué, nous sommes passés à côté du sujet. Nous devons travailler encore et encore», déclarait l'entraîneur-adjoint de Hidoussi, très déçu au terme de la rencontre. Ce sont des mots justes qui résument le match livré par les Cabistes à cette occasion.

Limités

Certes, perdre n'est pas une catastrophe, mais la façon avec laquelle elle a été concédée laisse à désirer. Cherchant à dire quelque chose de positif pour bâtir là- dessus l'avenir proche, Ali Machani était mal à l'aise et n'a fait que balbutier. Il faut reconnaître que, dès le départ, les bases n'étaient pas solides et une bâtisse qui n'a pas de bases solides finira, tôt ou tard, par vaciller! Quand on a des joueurs aussi naïfs que les défenseurs cabistes, on ne peut que faire la joie de leurs adversaires. De Allala à Rhimi en passant par Akermi et surtout Bouallegui ( une énigme), ils manquent tous de rigueur. Tout ce beau monde est-il tout simplement limité à tous les points de vue? Nous n'avons cessé de reprendre cette interrogation!

En effet, il est inacceptable, à ce niveau de la compétition, de voir des joueurs, qui ont débuté la préparation d'avant-saison avant tout le monde, fournir des prestations aussi nulles sur le double plan physique et technique au bout de 20 journées de disputées. Le CAB n'est toujours pas à l'abri d'une surprise désagréable de fin de saison, d'autant qu'il reçoit dans l'immédiat successivement à Bizerte les deux Espérances de Tunis et de Zarzis. Il est plus qu'urgent que cette équipe prenne conscience de la tâche qui l'attend! Décidément, il est venu le temps au CAB de chercher à se contenter même de merles à défaut de grives. Quelle frustration!