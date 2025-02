Tunisie: Factures impayées - Sousse engage une course contre la montre pour restaurer l'électricité et l'eau

Une réunion de travail s'est tenue ce jeudi au siège du gouvernorat de Sousse pour examiner la question du règlement des dettes des consommateurs envers la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). L'objectif principal était de trouver un mécanisme équilibré conciliant les impératifs financiers des deux entreprises et les droits des citoyens et des petites et moyennes entreprises (PME).

À cette occasion, le gouverneur de Sousse, Sofiane Tenfouri, a insisté sur l'accélération du traitement des dossiers des familles incapables de régler leurs factures d'électricité. Il a également ordonné le rétablissement immédiat du courant pour les foyers dont la consommation ne dépasse pas 300 kWh par mois et qui ont été récemment coupés du réseau.

La réunion a rassemblé les directeurs régionaux des deux sociétés ainsi que les responsables des quatre districts STEG de la région. Plusieurs décisions ont été prises, notamment :

À partir du 20 février 2025, l'approvisionnement en eau et en électricité des groupements hydrauliques reprendra progressivement.

D'ici mardi prochain, une liste détaillée des demandes de raccordement en attente ou rencontrant des difficultés d'exécution sera transmise aux autorités du gouvernorat.

D'ici mercredi prochain, la STEG fournira une liste des familles à faible revenu et des petites entreprises dont l'électricité a été coupée, avec un engagement à restaurer leur accès au service dans les plus brefs délais.

De plus, les autorités locales ont insisté sur la nécessité de reconnecter les groupements hydrauliques aux réseaux d'eau et d'électricité. Les responsables de ces groupements seront également appelés à adhérer au programme de règlement des dettes et de mise en conformité financière.

Par ailleurs, le gouverneur de Sousse a exigé que la SONEDE informe systématiquement les citoyens avant toute interruption du service pour maintenance ou travaux, afin qu'ils puissent prendre leurs précautions.

La situation financière de la STEG et de la SONEDE dans le gouvernorat de Sousse reste préoccupante. Selon les derniers chiffres, les dettes des particuliers envers la SONEDE s'élèvent à environ 45 millions de dinars. Pour les dettes des clients des quatre districts de la STEG à Sousse, elles atteignent un total de 129,5 millions de dinars, répartis comme suit :

55 millions de dinars pour le district de Sousse Ville,

27,5 millions de dinars pour Sousse Nord,

25 millions de dinars pour Msaken,

22 millions de dinars pour Enfidha.

Cette situation souligne l'urgence de mettre en place des solutions durables pour éviter toute perturbation des services et garantir un équilibre entre la viabilité financière des entreprises publiques et le droit des citoyens à l'accès à l'eau et à l'électricité.