Ile Maurice: Un policier et deux complices arrêtés pour vols

Une importante opération coordonnée par l'équipe de la Criminal Investigation Division (CID) de Bel Air Rivière Sèche, sous la supervision d'un surintendant de police, a permis l'arrestation de trois individus en lien avec deux affaires de vols majeurs survenus dans l'est de l'île.

Parmi les personnes interpellées figure un policier de 23 ans, affecté au poste de Montagne Longue et résidant dans l'Est de l'île. Il a avoué son implication dans ces vols et a été placé en détention au poste de police de Belle Mare sur ordre des autorités compétentes.

Le premier cas, enregistré le 31 janvier 2025, concerne le vol de plusieurs machines motorisées et de matériaux de construction dans un ancien entrepôt de la région Est. Le préjudice est estimé à environ Rs 450 000.

Le second cas, rapporté le 5 février 2025, implique le vol de divers appareils électriques stockés dans quatre conteneurs sur un chantier à Beau Champ. La valeur des objets dérobés s'élève à environ Rs 500 000.

Le même jour, sur la base d'informations jugées crédibles, une opération spéciale a été menée conjointement par les équipes de la CID de Bel Air Rivière Sèche, de Brisée Verdière, de Flacq et de Piton. Cette intervention a conduit à l'arrestation de deux autres suspects, âgés respectivement de 29 et 47 ans, tous deux ferrailleurs domiciliés dans l'Est de l'île, dont l'un est un proche du policier.

Les deux hommes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en détention dans différents postes de police de la région.