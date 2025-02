analyse

Les militaires qui ont pris le pouvoir dans la région du Sahel en Afrique, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ont fait pression sur les sociétés minières occidentales pour obtenir une répartition plus équitable des revenus de ce secteur minier lucratif.

L'or est l'une des ressources au coeur de ces tensions. L'Afrique de l'Ouest est une plaque tournante d'extraction aurifère réputée depuis des siècles, qui remonte à l'ancien empire du Ghana, qui a acquis sa réputation de « Terre d'or » en raison de ses réserves abondantes et de ses réseaux commerciaux florissants. La région reste un leader mondial de la production d'or. En 2024, l'Afrique de l'Ouest a contribué à environ 10,8 % de la production mondiale d'or.

Mais pourquoi y a-t-il autant d'or dans cette région ? The Conversation Africa a demandé au géologue Raymond Kazapoe de l'expliquer.

Comment se forme l'or ?

La réponse simple est que nous en sommes pas sûrs. Cependant, les scientifiques avancent plusieurs hypothses.

L'or, comme tous les éléments, s'est formé par des réactions à haute énergie qui se sont produites dans divers environnements cosmiques et spatiaux il y a environ 13 milliards d'années lorsque l'univers a commencé à se former.

Cependant, on pense que les gisements d'or, ou la concentration d'or en grandes quantités dans les formations rocheuses, se produisent par le biais de divers processus, expliqués par deux théories.

La première théorie, décrite par le géologue Richard J. Goldfarb, soutient que de grandes quantités d'or se sont déposées dans certaines régions lorsque les continents se sont étendus et ont changé de forme, il y a environ 3 milliards d'années. Cela s'est produit lorsque des masses terrestres plus petites, ou des îles, sont entrées en collision et se sont collées à des continents plus grands, un processus appelé tectonique d'accrétion. Lors de ces collisions, des fluides riches en minéraux se sont déplacés à travers la croûte terrestre, déposant de l'or dans certaines zones.

Une théorie plus récente et complémentaire du planétologue Andrew Tomkins explique la formation de certains gisements d'or beaucoup plus récents au cours de la période phanérozoïque (il y a environ 650 millions d'années). Elle suggère que lorsque les océans de la Terre se sont enrichis en oxygène au cours de la période phanérozoïque, l'or s'est retrouvé piégé sous forme de particules microscopiques dans un autre minéral connu sous le nom de pyrite (souvent appelé or des fous). Plus tard, des processus géologiques, tels que la croissance continentale (accrétion) et les changements de chaleur ou de pression (métamorphisme), ont libéré cet or, formant des gisements exploitables.

Où trouve-t-on de l'or en Afrique de l'Ouest et quelles sont ses sources ?

La majeure partie de la production et des réserves d'or en Afrique de l'Ouest se trouve dans le craton ouest-africain. Il s'agit de l'une des plus anciennes formations géologiques du monde, constituée d'une ancienne croûte continentale qui est restée en grande partie inchangée pendant des milliards d'années.

Le craton s'étend sous une grande partie de l'Afrique l'Ouest, couvrant une partie du Mali, Ghana, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie. En fait, la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui possèdent d'importants gisements d'or ont près de 50 % de leur masse terrestre reposant sur ce craton. Plus précisément, entre 35 % et 45 % du territoire du Ghana, du Mali et de la Côte d'Ivoire sont situés sur ce craton, ce qui explique pourquoi ces pays attirent particulièrement l'attention des prospecteurs d'or.

Les gisements d'or se sont formés dans les roches du craton d'Afrique de l'Ouest lors d'un événement tectonique majeur, connu sous le nom d'orogenèse éburnéenne, il y a 2,2 à 2,08 milliards d'années. Cet événement s'est accompagné de conditions de température, de pression et de tectonique qui favorisent la minéralisation de l'or. La plupart des ressources aurifères du craton ouest-africain se trouvent dans d'anciennes formations géologiques formées par des processus volcaniques et tectoniques il y a environ 2,3 à 2,05 milliards d'années. Ces formations sont connues sous le nom de ceintures de roches vertes granitiques rhyaciennes-birimiennes.

Ces ceintures aurifères du Ghana et du Mali sont de loin les plus riches par rapport aux autres pays de la région. Le Ghana et le Mali représentent actuellement plus de 57 % de la production et des ressources combinées de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.

Le Ghana abriterait 1 000 tonnes métriques d'or. Le pays produit 90 tonnes métriques chaque année, soit 7 % de la production mondiale. La production d'or au Mali a atteint environ 67,7 tonnes en 2023. Le Mali possède une estimation de 800 tonnes de gisements d'or.

À titre de comparaison, les deux plus grands producteurs d'or du monde sont la Chine (qui a extrait environ 370 tonnes d'or en 2023) et l'Australie (qui a produit environ 310 tonnes en 2023).

Quels sont les outils d'exploration modernes utilisés pour trouver de l'or ?

L'or était traditionnellement trouvé par le tamisage des sédiments fluviaux pour séparer les particules d'or, ou en creusant des fosses peu profondes pour extraire des minerais riches en or. Au fil du temps, les méthodes ont évolué grâce aux avancées telles que les techniques d'exploration géochimique, les levés géophysiques sophistiqués et les techniques d'extraction chimique, comme la lixiviation au cyanure.

Les techniques de cartographie géologique sont en constante évolution et, à l'heure actuelle, on s'intéresse beaucoup à la combinaison des données de télédétection avec des méthodes d'analyse de données de pointe, comme le machine learning. En combinant ces deux méthodes, les géologues peuvent contourner certains des problèmes causés par les méthodes traditionnelles, comme la subjectivité dans l'interprétation des cartes comme le recours au jugement subjectif pour créer des cartes fiables et la nécessité de dépenser de l'argent pour prospecter dans des zones où les chances de succès sont faibles.

Ces dernières années, les techniques informatiques de Deep learning ont fait d'importants progrès. Elles examinent divers ensembles de données géologiques pour réduire l'incertitude et augmenter les chances de trouver des minéralisations aurifères grâce à des techniques avancées d'intelligence artificielle. Appliquées à la télédétection, elles ont prouvé leur efficacité pour identifier des formations géologiques spécifiques et découvrir de nouveaux dépôts minéraux.

Une autre méthode, que j'ai étudiée et qui pourrait servir d'outil complémentaire d'exploration aurifère, est l'utilisation d'isotopes stables. Les isotopes stables sont des éléments - comme le carbone, l'hydrogène et l'oxygène - qui ne se décomposent pas avec le temps. Certains contribuent à transporter l'or, dans les fluides, à travers les roches pour former les gisements. Lorsque les fluides aurifères interagissent avec les roches, ils leur transfèrent les isotopes stables, leur conférant ainsi leur signature unique. L'idée est d'identifier cette signature et de l'utiliser comme un indicateur de la présence de l'or, car l'or lui-même est difficile à identifier directement.

Les progrès des techniques d'analyse ont permis de réduire le coût, le volume et le temps nécessaires. Cela en fait une alternative viable aux approches géochimiques, la méthode la plus largement utilisée et relativement efficace.

Raymond Kazapoe, Senior lecturer, University for Development Studies