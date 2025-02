Afrique: Changement climatique - Quand les conditions météorologiques extrêmes alimentent l'esclavage moderne

interview

Les catastrophes causées par les conditions météorologiques et résultant du changement climatique affectent de plus en plus les sociétés. Un domaine reste encore peu exploré: la façon dont les événements météorologiques extrêmes créent les conditions d'une augmentation de l'esclavage moderne.

Daniel Ogunniyi, juriste qui a mené des recherches dans ce domaine, parle de l'intersection entre le changement climatique et l'esclavage moderne en Afrique.

Qu'est-ce que l'esclavage moderne et quelle est sa gravité en Afrique ?

Contrairement à sa variante historique, l'esclavage moderne n'est pas un terme juridique ayant une définition précise. Il est largement utilisé pour désigner des pratiques telles que le travail forcé, la traite des êtres humains, la servitude et l'esclavage de fait. Il repose souvent sur la contrainte, le contrôle et l'exploitation. Le mariage forcé, la mendicité forcée et l'esclavage par ascendance (ou esclavage de caste). L'esclavage par ascendance désigne les situations dans lesquelles des personnes naissent avec un statut d'esclave. Il est souvent transmis par la lignée maternelle et résulte de la capture d'ancêtres par des familles propriétaires d'esclaves. L'esclavage par ascendance est toujours pratiqué au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Soudan.

Ainsi, l'esclavage moderne ne se limite pas à la traite des êtres humains à la contrainte physique.

L'Organisation internationale du travail estime que 50 millions de personnes sont aujourd'hui victimes de formes d'esclavage moderne. L'Afrique compte environ 7 millions de victimes selon les estimations mondiales. Elle est répandue dans toute l'Afrique et se manifeste plus fortement dans certains pays que dans d'autres. Il s'agit notamment de l'Érythrée, de la Mauritanie et du Soudan du Sud. Maurice, le Lesotho et le Botswana ont la plus faible prévalence d'esclavage moderne en Afrique.

Des recherches suggèrent que parmi ces personnes, quelque 3,8 millions sont soumises au travail forcé en Afrique. Beaucoup travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, des mines et des services domestiques. Et on estime que 3,2 millions de personnes en Afrique sont victimes de mariages forcés.

Les trafiquants d'êtres humains profitent également de la vulnérabilité économique de nombreux pays africains en proposant de faux emplois. De nombreuses victimes endurent des conditions de travail éprouvantes, d'abus et d'exploitation sexuelle sans.

Les pratiques pouvant être qualifiées d'esclavage moderne ont toujours été motivées par divers facteurs. La pauvreté, les conflits armés et l'instabilité politique en font partie. Aujourd'hui, le changement climatique vient s'ajouter à cette liste.

Comment le changement climatique contribue-t-il à l'esclavage moderne en Afrique ?

Le changement climatique exacerbe souvent les barrières structurelles et les conditions socio-économiques existantes qui exposent les victimes à l'exploitation. Le changement climatique n'affecte pas les sociétés de manière isolée. Il aggrave les inégalités, les vulnérabilités et les systèmes de pouvoir préexistants. Les communautés déjà défavorisées en raison de la pauvreté, d'un accès limité aux ressources ou de mauvaises infrastructures sont susceptibles de subir des impacts plus graves du changement climatique.

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, la sécheresse, les feux de forêt, la pénurie d'eau et l'élévation du niveau de la mer provoqués par le changement climatique entraînent la perte de moyens de subsistance. Ils déplacent également les populations et les rendent plus vulnérables. À leur tour, ces facteurs rendent les populations plus vulnérables à l'esclavage moderne.

Alors que les moyens de subsistance diminuent en raison du changement climatique, les groupes extrémistes violents et les réseaux criminels organisés s'en prennent aux personnes vulnérables. Des groupes terroristes tels que Boko Haram et al Shabaab ont utilisé des victimes dans des opérations de combat ou les ont maintenues en esclavage sexuel, par exemple. En outre, les familles compensent les effets économiques du changement climatique en mariant leurs enfants en échange d'une dot et d'un prix de la mariée.

Au Ghana, la traite des êtres humains et l'exploitation par le travail ont été associées à la migration du nord vers le sud du pays en période de sécheresse.

En raison des chocs climatiques, certaines familles ghanéennes sont contraintes de vendre leurs enfants à des recruteurs qui les exploitent. De plus, des femmes et des jeunes qui migrent vers le sud du pays à la recherche de meilleures conditions de vie travaillent comme kayayie (porteuses). Il s'agit d'un système dans lequel de jeunes femmes victimes de la traite travaillent dans des conditions précaires.

Que faut-il faire pour mettre fin à l'esclavage moderne en Afrique ?

Tout d'abord, les gouvernements doivent adopter et appliquer des lois strictes conformes aux normes internationales. Ces lois comprennent la Convention de l'OIT sur le travail forcé de 1930. Il appelle les États signataires à criminaliser le travail forcé. Un autre instrument est le Protocole de Palerme aadopté en 2000. Il criminalise la traite des êtres humains et fournit un cadre pour la protection et l'assistance aux victimes.

Deuxièmement, les États africains doivent renforcer leur collaboration aux niveaux régional et international pour lutter contre l'aspect transnational de l'esclavage moderne. Cela pourrait inclure le partage de renseignements et la fourniture d'un soutien technique.

Troisièmement, les autorités nationales doivent investir dans des campagnes de sensibilisation tout en mettant en oeuvre des programmes éducatifs sur les risques de l'esclavage moderne pour les groupes vulnérables.

Quatrièmement, comme l'esclavage moderne est souvent alimenté par la pauvreté matérielle et les inégalités, la lutte contre ces facteurs sous-jacents pourrait réduire les risques d'exploitation.

Cinquièmement, les mesures de lutte contre l'esclavage doivent être intégrées dans des réponses plus larges au changement climatique. Les politiques centrées sur l'atténuation et l'adaptation doivent évoluer. En principe, nombre de ces politiques se concentrent sur les résultats environnementaux et l'adaptation au climat sans tenir compte de la manière dont le changement climatique favorise l'esclavage moderne.

Les politiques climatiques doivent inclure des engagements clairs en faveur de la lutte contre l'esclavage moderne.

Sixièmement, les entreprises du secteur des énergies renouvelables devraient être tenues de faire preuve d'une diligence rigoureuse en matière de droits de l'homme dans leurs activités et leurs chaînes d'approvisionnement. Cela permet de lutter contre les risques d'esclavage moderne. Cela pourrait prévenir les conséquences involontaires de l'exploitation dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

Daniel Ogunniyi, Lecturer in Law, University of Hull