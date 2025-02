Angola: L'Exécutif angolais réitère la mobilisation des ressources pour l'accès des enfants au système scolaire

Luanda — La ministre d'État aux Affaires Sociales, Maria do Rosário Bragança, a réaffirmé jeudi, à Luanda, la nécessité de mobiliser plus de ressources humaines et financières pour garantir l'accès des enfants au système scolaire.

S'exprimant à l'ouverture du 1er Forum national sur l'éducation et l'enseignement en Angola, elle a dit que, malgré les progrès réalisés, il reste des défis qui exigent de repenser l'éducation et l'enseignement, en définissant des stratégies d'action qui comprennent l'expansion continue du réseau scolaire et sa croissance adéquate.

Selon la responsable, il est nécessaire de former les enseignants de manière initiale et continue et de les valoriser socialement et professionnellement à travers des incitations qui donnent plus de dignité et de respect à la profession d'enseignant, de renforcer les processus de gestion et de supervision pédagogiques et la formation des gestionnaires d'écoles, ainsi que de réviser et d'actualiser les programmes et les manuels scolaires.

À cette occasion, la ministre d'État a rappelé qu'il reste des défis à relever pour réaliser les Objectifs de développement durable des agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine (UA), qui placent l'éducation comme une priorité pour atteindre la prospérité et le développement durable.

C'est pourquoi, a-t-elle souligné, il est nécessaire de promouvoir la révolution des qualifications menée par l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, grâce à des stratégies qui incluent l'élargissement du corps enseignant, l'augmentation du nombre d'enseignants qualifiés à tous les niveaux de l'éducation.

De même, a-t-elle dit, il faut encourager la participation des femmes en rendant l'enseignement technique et professionnel plus accessible aux femmes, et investir dans la recherche scientifique en promouvant des cours de troisième cycle de haute qualité pour renforcer la recherche et le développement technologique.