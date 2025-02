Angola: Le ministre d'État à la Coordination Économique visite les projets sociaux à Huambo

Huambo — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a constaté jeudi la construction de deux infrastructures sociales à Huambo, dont les inaugurations sont prévues pour novembre prochain.

Il s'agit des travaux de l'Hôpital pédiatrique, actuellement physiquement achevés à 32 pour cent, et du Stade Municipal, à 45 pour cent, dont les travaux ont débuté respectivement en 2022 et 2023.

Le dirigeant était accompagné des ministres des Travaux publics, Carlos dos Santos, des Transports, Ricardo Abreu, ainsi que des gouverneurs de Huambo, Pereira Alfredo, et de Moxico-Leste, Crispiniano do Santos, dans le cadre de sa journée de travail de trois jours dans cette région du pays.

Sans faire aucune déclaration à la presse, José de Lima Massano a reçu des explications de l'entrepreneur sur l'avancement des travaux.

À l'hôpital pédiatrique, le directeur de la construction, Rosário Songa, a déclaré que la future établissement de santé dispose d'un contrat évalué à 123 millions de dollars américains et qu'elle fournira des soins primaires et intensifs de référence en maternité et pédiatrie, avec 200 lits, six salles d'opération, des services d'urgence, des consultations externes, de la physiothérapie, en plus du vaste espace de formation.

Il a garanti que le établissement serait livré pour les festivités de l'Indépendance Nationale, le 11 novembre.

Selon Rosário Songa, le projet est contemporain et moderne, comprend également, entre autres, une usine d'oxygène, des groupes électrogènes, une station d'épuration des eaux usées et de l'eau potable.

Outre les consultations et hospitalisations en pédiatrie et en maternité, l'unité de santé, dotée de six étages, offrira également des services de diagnostic dans les domaines de radiographie, radiofluoroscopie, échographie, mammographie, tomodensitométrie, résonance magnétique, obstétrique et maternité selon les besoins, imagerie, endoscopie et services administratifs.

Quant au Stade Municipal de Huambo, situé dans le quartier de Cacilhas, à la périphérie de la ville de Huambo, le représentant de l'inspecteur de construction, Emanuel Marcos, a garanti le respect des exigences techniques, conformément aux exigences internationales de la FIFA.

Il a informé que le stade a une capacité de 10 mille spectateurs, et qu'une partie des infrastructures extérieures au terrain est déjà achevée.

Il faut rappeler que la construction du stade municipal de Huambo, anciennement appelé Mambroa, intervient 12 ans après la destruction de l'ancien, par les autorités gouvernementales, dans le but de construire, sur le site, un autre stade moderne et de plus grand.

Le futur stade, avec cinq mille sièges par tribune, disposera d'un terrain de catégorie IV, conformément aux recommandations de l'Union des associations européennes de football (UEFA), pour la pratique du football professionnel, aux différents niveaux.

L'infrastructure, budgétée à hauteur de 40 millions de dollars, provenant de la ligne de financement de l'État d'Israël, comprendra, entre autres secteurs, quatre vestiaires pour les athlètes, une salle d'urgence médicale, une salle de contrôle antidopage, une zone pour les médias, comprenant une salle de presse, une salle de travail, des studios de télévision et de radio, en plus des zones techniques, ainsi qu'une station d'épuration des eaux usées.

Il y aura également des conditions pour la pratique d'athlétisme correspondant à la catégorie III de la Fédération Internationale d'Athlétisme (IAAF), dans les épreuves de 100 mètres, 110 mètres haies, 200 mètres, 4000 mètres et 4100 mètres de relais, saut à la perche, saut en hauteur, saut en longueur et triple saut en hauteur, javelot, lancer du poids et lancer du marteau.

Le programme du ministre pour ce jeudi réserve les réunions plénières ordinaires du Conseil National des Travaux Publics, du Conseil de Concertation du Réseau National des Plateformes Logistiques.

Vendredi et samedi, entre autres, sont prévus le Forum des Opportunités d'Investissement le long du Corridor de Lobito, des visites du potentiel culturel et agro-industriel des municipalités du Corridor de Lobito, de l'usine IALTURC, de la ferme avicole Agripina, en plus d'une rencontre avec des hommes d'affaires.