Angola: Le pays participe à la réunion ministérielle du G20 en Afrique du Sud

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, participe depuis jeudi matin, à Johannesburg, à la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, qui vise à débattre des problèmes mondiaux et à établir les priorités pour l'année en cours.

Le Groupe des vingt est le principal forum de coopération économique internationale entre les principales économies développées et émergente de la planète, ainsi que de l'Union africaine et de l'Union européenne.

Le chef de la diplomatie angolaise participe à cette réunion, qui se termine vendredi, en tant que président du Conseil exécutif de l'Union africaine.

L'événement, qui se déroule au Sandton Conference Centre de Johannesburg, sous le thème « Solidarité, égalité et durabilité », rassemble, entre autres, les titulaires des portefeuilles diplomatiques du Groupe G20 et les dirigeants d'organisations régionales et internationales.

Le Chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rehaussé l'événement de sa présence en prononçant un discours inaugural axé sur le développement des principales économies, les questions climatiques et la résolution des conflits, en plus des tensions géopolitiques, de l'intolérance croissante, de l'énergie, des pandémies et de la menace d'insécurité alimentaire dans une coexistence mondiale déjà fragile.

Pour sa part, Téte António a exprimé sa satisfaction de diriger la délégation africaine à cette réunion, après l'heureuse conclusion de la 38ème Session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tenue les 15 et 16 février, à Addis-Abeba (Éthiopie), au cours de laquelle l'Angola a assumé la présidence de l'organisation continentale.

Le ministre angolais des Relations extérieures étrangères s'est dit également heureux de soulever des questions lors de cette réunion pour examen par les ministres des Affaires étrangères du G20, "en vue de faire du monde un meilleur endroit où vivre".

La première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, sous présidence sud-africaine, se déroule dans un contexte international et régional caractérisé par des tensions régionales accrues à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

D'un autre côté, bien que le cessez-le-feu au Moyen-Orient entre le Hamas et Israël ait apporté un soulagement, il reste fragile et la situation reste volatile et incertaine au milieu de plusieurs plans proposés pour la reconstruction de Gaza.

L'ordre du jour de l'événement comprend, entre autres, l'économie mondiale et la stabilité financière, le changement climatique et le développement durable, la santé mondiale, y compris la préparation aux pandémies, la technologie et l'innovation, la politique étrangère et la géopolitique.