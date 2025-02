Angola: Foot - Dames - Une dirigeante de la FAF garantit l'engagement du pays face au Zimbabwe

Luanda — La sélection nationale senior féminine de football se battra avec détermination et confiance pour surpasser sa similaire du Zimbabwe, lors du match aller des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN'2026), au Royaume du Maroc, a garanti mercredi, à Luanda, la vice-présidente de la Fédération angolaise de ce sport (FAF), Irene Gonçalves.

Dans un aperçu du match de ce jeudi, à 16 heures, au stade 22 de Junho, dans la capitale du pays, l'ancienne capitaine de la sélection angolaise, qui prédit une rencontre difficile, a déclaré à ANGOP que les joueuses nationales ont démontré, lors de l'entraînement, un grand engagement et une grande motivation pour vaincre leurs adversaires.

Elle a ajouté que, vu que le défi est d'une importance capitale et qu'il se déroule à domicile, l'équipe doit mettre en pratique tout ce qui a été fait lors de la préparation, en commençant par une victoire lors des éliminatoires et en assurant un match retour plus détendu, sur le terrain de l'adversaire.

« Nous avons suivi les joueuses et leur avons apporté notre soutien et nos encouragements, afin qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes dans la lutte pour un résultat positif. Sur le plan moral, l'équipe attend le match avec impatience et est prête à l'affronter avec optimisme.

Concernant les résultats, il y a un certain équilibre entre les deux équipes. « Je sais donc que les joueuses de notre pays y arriveront déterminées », a-t-elle déclaré.

Les Welwitschias, nom de la sélection angolaise, ont réalisé mercredi, dans l'après-midi, au Stade des Coqueiros, leur dernier entraînement, au cours duquel l'entraîneur Maninho Loide a répété certains aspects tactiques et stratégies de jeu, dans lesquels les joueuses se sont efforcées de respecter les schémas et corrections respectifs.

L'entraîneur s'attend à une position audacieuse du point de vue offensif, sans oublier la défense, afin d'obtenir un résultat positif à Luanda et d'aller à la ville de Pretoria, en Afrique du Sud, un bastion prêté au Zimbabwe, lors du match de réponse, mercredi prochain (26), avec un certain avantage et garantir une présence à la CAN, après la dernière participation en 2002, au Nigeria.