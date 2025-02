Madagascar: Tropic'Award 2025 - Pour mettre à l'honneur ceux qui font briller le tourisme

Bientôt, des trophées seront décernés aux acteurs qui ont le mieux mis en lumière l'authenticité de Madagascar et contribué à valoriser son secteur touristique. Cela se fera à travers Tropic'Award 2025, une initiative de Tropi'Com Agency, avec le partenariat et le soutien du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et celui de la Confédération du Tourisme de Madagascar, entre autres partenaires.

Il est temps de célébrer

Le secteur du tourisme à Madagascar a enfin repris son envol. Lova Ratovomalala, le directeur exécutif de la Confédération malgache du tourisme(CTM) a même précisé que la Grande île a repris ses niveaux touristiques de 2019, lors de la présentation officielle de ce concours particulier à la presse, hier. En effet, à cause de la pandémie du Covid-19, en 2020, le secteur du tourisme a subi les séquelles de 19 mois de fermeture des frontières, 80% de chômage technique, 900 millions d'euros de pertes générées dans les chaînes de valeurs. « Mais aujourd'hui, tout cela est derrière nous » , a-t-il ajouté hier. Presque tous les indicateurs sont verts même si des freins sont encore là. Mais en tout cas, les jalons sont posés pour une amélioration certaine du secteur, pour atteindre l'objectif : réussir à faire venir un million de touristes à Madagascar en 2028. Les statistiques en témoignent déjà. L'an dernier, Madagascar a pu accueillir 308 000 touristes grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs de ce secteur.

Trophée de reconnaissance

C'est justement pour récompenser et célébrer ces talents et toutes les innovations de ce secteur que Tropi'Com Agency a conçu Tropic'Awards 2025.

Les organisateurs de la compétition ont mis en place 11 catégories dans cette compétition qui met en lumière tous les acteurs qui ont activement participé à l'essor du tourisme malgache. Les participants de chaque catégorie ont été sélectionnés grâce aux recommandations de l'Office national du tourisme et des offices régionaux, mais également à travers les avis sur les sites dédiés tels que TripAdvisor, entre autres.

Toutes les catégories sont soumises au vote public sur les réseaux sociaux, et ce, jusqu'au 26 février prochain.

Une journée entière de célébration

Les lauréats qui sortiront vainqueurs de cette compétition seront dévoilés le 1er mars prochain lors d'une cérémonie officielle. Elle aura lieu au Canal Olympia Iarivo Andohatapenaka. Les heureux gagnants recevront leur trophée à l'issue de cette journée dédiée à tous les acteurs de ce secteur pilier du développement.

Mais en marge de cela, des conférences seront données par des professionnels du secteur, en première partie de cette journée. La première thématique concerne les défis et opportunités des métiers du tourisme. La deuxième sera axée sur les opportunités et stratégies pour innover le tourisme à l'ère digitale.

Des experts, des entrepreneurs et des influenceurs partageront leurs expériences et conseils pour prospérer dans ce secteur. Ils évoqueront les parcours possibles et les compétences nécessaires pour réussir dans ce monde plein de challenges et d'opportunités.

Par ailleurs, puisque les professionnels du tourisme seront réunis au même endroit, ce sera une opportunité unique d'enrichir son réseau, un élément à ne pas négliger pour réussir dans le monde des affaires.

L'accès à l'événement est aussi ouvert au public. Les étudiants sont même encouragés à y assister.