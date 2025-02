Madagascar: Développement urbain - Vers une étroite collaboration entre la CUA et le MDAT

Le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina, a reçu, cette semaine, la maire de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) Harilala Ramanantsoa, lors d'une visite de courtoisie marquée par des échanges constructifs sur les projets de développement de la capitale.

Ancien maire d'Antananarivo, le ministre a exprimé son soutien constant aux initiatives locales en faveur d'une meilleure gestion et d'un développement harmonieux du territoire. L'objectif principal de cette rencontre était de faire le point sur les projets structurants en cours et à venir dans la ville d'Antananarivo. Le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT) joue un rôle clé dans l'accompagnement de la CUA pour la mise en oeuvre de ces projets, visant à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer l'attractivité de la capitale.

Projets en cours

Les discussions ont notamment porté sur deux programmes majeurs qui bénéficient du soutien financier international : le projet PRODUIR, soutenu par la Banque mondiale, et le projet Lalankely, financé par l'Agence française de développement (AFD). Ces initiatives visent à améliorer durablement les infrastructures et les services urbains à Antananarivo, notamment en matière de transport, d'assainissement, de gestion des déchets, et d'accès aux services de base.

Le ministre Andriantsitohaina a réaffirmé l'engagement du MDAT à accompagner les collectivités locales dans leurs efforts de développement, soulignant que ces projets structurants sont essentiels pour la transformation de la capitale et le bien-être de ses citoyens. Il a également insisté sur l'importance de maintenir une coopération étroite entre le gouvernement, les autorités locales et les partenaires internationaux pour réussir la mise en oeuvre de ces projets.