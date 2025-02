Madagascar: Internet par satellite - Blueline élargit ses offres

La concurrence est de mise en matière d'accès Internet. Au grand bonheur des utilisateurs qui ont le choix parmi une multitude d'offres émanant d'opérateurs qui rivalisent de créativité pour attirer la clientèle.

C'est le cas, notamment de Blueline qui a présenté, avant-hier, lors d'une conférence de presse une nouvelle gamme d'offres incluses dans le concept Konnect by Blueline.

Succès certain

Cette offre, rappelons-le, a été lancée en 2023. À entendre les responsables de Blueline, le produit connaît un succès certain. « Forts d'un lancement réussi en 2023, nous sommes heureux d'annoncer des offres ajustées pour les rendre encore plus accessibles aux particuliers et aux entreprises à travers l'île. Grâce à la technologie satellite, nous permettons à un plus grand nombre de Malgaches, même dans les zones les plus isolées de se connecter à Internet, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour tous », a-t-on indiqué, lors de cette conférence de presse. Il s'agit, en somme, d'offres disponibles pour tous, car « c'est un forfait illimité et sans engagement avec un coût accessible, plus compétitif et avantageux ».

Sans engagement

En effet, selon les conférenciers, la technologie par satellite présente de nombreux avantages.

« Elle est indépendante des infrastructures terrestres ou maritimes, permettant une connexion même dans des zones non éligibles à la fibre optique ou la 4G. De plus, cette indépendance fait de Konnect by Blueline une solution idéale en tant que backup, garantissant une connexion stable en cas de coupure des infrastructures terrestres ». Par ailleurs, « les offres sont disponibles sans engagement, au volume ou en illimité, offrant ainsi une flexibilité maximale pour répondre à tous les besoins en connectivité, que ce soit à titre personnel ou professionnel ».

On rappelle que Blueline figure parmi les pionniers de l'Internet par satellite à Madagascar. Elle utilise Eutelsat qui est à la tête d'une flotte de 37 satellites couvrant l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique et fournissant de la capacité à des télédiffuseurs, des prestataires de services audiovisuels, des opérateurs télécoms, des fournisseurs d'accès Internet et des organismes gouvernementaux.