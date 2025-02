Madagascar: Affaire Mbola Rajonah - Le siège du HVM saisi par le BIANCO pour recouvrement d'avoirs illicites

Presque un an après qu'il ait écopé de deux ans d'emprisonnement alors qu'il devrait être libéré au mois de février 2024, des nouveaux dossiers risquent d'alourdir encore la peine de Mbola Rajaonah qui a vu certains de ses biens confisqués par le BIANCO.

Moins d'une semaine après sa rentrée politique et sa déclaration sur sa position par rapport au régime actuel, le parti Hery Vaovao hoan'i Madagasikara (HVM) de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina a vu son siège saisi par le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). Dans un communiqué publié ce mercredi dans la soirée, celui-ci a indiqué avoir intensifié ses efforts aux opérations de récupération des biens et produits issus des infractions de corruption et de blanchiment de capitaux. La plupart de ces biens saisis pour recouvrement d'avoirs illicites dont le siège du parti HVM appartiendraient selon les informations à l'homme d'affaire et conseiller spécial de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, Mbola Rajaonah comme ce qui a été indiqué sur la page Facebook de Midi Madagasikara.

Onze procédures

En effet, selon les informations du BIANCO, les affaires concernées par ce recouvrement sont entre autres la spoliation foncière à la commune urbaine d'Antsirabe, faits depuis 2016 ; détournement des pensions auprès du SODP MEF, faits depuis 2020 ; spoliation foncière à Sambava, non appropriée (en cours) ; détournement d'un terrain titré privé en cours d'investigation ; spoliation foncière dans une zone destinée aux réserves touristiques à Nosy Be hell ville ; spoliation foncière d'un domaine privé de l'Etat sis à Tana ville et blanchiment des capitaux dans une affaire de franchise illégale. Onze procédures de saisie et gel ont déjà été transmises au Pôle anti-corruption (PAC) aux fins de saisine de la Chambre de saisie et de confiscation des avoirs (CSCA). Le Bianco a tenu à expliquer que le HVM n'est pas ciblé particulièrement.

Impartiale

Le président national du parti HVM, Rivo Rakotovao se désole de cette situation. « Il est incompréhensible qu'après avoir loué l'établissement depuis 8 ans, on soit traité comme ça. On ferme les portes de notre bureau sans nous avoir mis au courant », a-t-il regretté. Il souhaite que la justice soit impartiale et que le BIANCO engage également des procédures contre tous ceux qui sont concernés par des enrichissements illicites surtout ceux qui appartiennent à l'actuelle classe dirigeante. Rivo Rakotovao n'a pas hésité à porter l'affaire sur le terrain politique. « Les charges contre Mbola Rajaonah toucheront bientôt à leur fin et voilà que des nouvelles charges arrivent pour qu'il soit incarcéré encore plus longtemps », a-t-il soutenu. En tout cas, depuis hier, les plaques portant le logo de l'ancien parti au pouvoir ont déjà été enlevées.

Les biens meubles saisis comprennent trois véhicules tout terrain. De plus, deux mesures de gel de comptes bancaires d'une valeur de 90.000.000 Ariary ont également été prises toujours dans le cadre de l'enquête préliminaire. L'initiative du BIANCO s'inscrit dans une démarche bien déterminée sur la lutte contre le détournement des deniers et biens publics et le blanchiment de capitaux faisant préjudice à l'État malgache.

Il est mentionné que la valeur estimée de biens saisis durant les quarante premiers jours de cette année s'élève déjà jusqu'à 25.930.000.000 Ariary. Toujours dans le contexte des actions synergiques de lutte contre la corruption, si le BIANCO procède à la saisie et au gel des biens mal acquis à tout moment de la procédure d'enquête, l'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) à son tour agit sur l'exécution des jugements de confirmation de gel/saisie ou de confiscation rendus par la Chambre de saisie et de confiscation des avoirs (CSCA) près le PAC. Pour ce faire, l'ARAI procède ensuite à la récupération régulière de tous les biens saisis auprès des entités en charge de l'enquête comme le BIANCO aux fins de conservation des biens saisis avant la décision finale de confiscation.

Le BIANCO joue un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Ses actions formelles en matière d'application de la loi permettent définitivement de récupérer les biens mal acquis afin de les restituer au profit de l'État et de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques.