Madagascar: Attaque chez un policier - Un inspecteur blessé par balle, son fils abattu

Un drame terrible s'est produit hier aux alentours de 1 heure du matin à Andranomadio, Toamasina. Un jeune homme de 22 ans, fils d'un policier, a été abattu par un groupe de huit individus soupçonnés d'être des bandits. Ces derniers ont fait irruption au domicile familial vers 1h du matin. Son père, policier de profession, a également été pris pour cible et a reçu une balle en plein visage sous les yeux de sa fille. Selon les premières informations, le policier revenait d'un service de nuit lorsqu'il a été suivi par les assaillants. Dès son arrivée chez lui, les criminels sont passés à l'attaque, ouvrant le feu sur lui et son fils. Après leur forfait, ils ont dérobé des téléphones portables et une somme d'argent avant de prendre la fuite. Alertées par la famille, les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur les lieux.

Le policier blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital Manarapenitra de Toamasina, où il subit actuellement une intervention chirurgicale. Malheureusement, son fils n'a pas survécu à ses blessures et a été déclaré mort sur place. Les autorités ont ouvert une enquête pour retrouver les responsables de cette attaque. D'après les forces de l'ordre, les assaillants appartiendraient à un réseau criminel déjà connu des services de sécurité. Toutefois, une question demeure : s'agit-il d'un simple acte de banditisme ou d'un règlement de comptes ciblé ? Les investigations en cours permettront d'éclaircir ce point.

Ce drame illustre, une fois de plus, l'insécurité croissante qui règne à Toamasina. De nombreux habitants expriment leur inquiétude face à la multiplication des actes criminels dans la ville. Face à cette tragédie, le maire de Toamasina a annoncé qu'il prendrait en charge tous les frais médicaux du policier blessé. Une décision qui vise à soutenir la famille endeuillée et à montrer l'engagement des autorités locales dans la lutte contre l'insécurité. L'enquête suit son cours et les forces de l'ordre restent mobilisées pour retrouver les coupables et faire la lumière sur les circonstances exactes de cette attaque meurtrière.