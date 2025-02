Madagascar: Journée internationale des droits des femmes - La célébration nationale du 8 mars, à Mahajanga

Cinq jours de célébration, cette année, pour la Journée internationale des droits des femmes. Égalité des droits et autonomisation en seront les maîtres-mots, conformément au thème choisi mondialement pour 2025 : « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ».

Du 4 au 8 mars 2025, la ville de Mahajanga, chef-lieu de la région Boeny, abritera l'ensemble des activités de la célébration nationale du 8 mars à Madagascar, tandis que les autres régions et localités tiendront également, chacune à leur manière, des festivités et activités de célébration de cette journée. Comme les années précédentes, la célébration officielle sera parrainée par la première dame, Mialy Rajoelina.

Figurant parmi les jours fériés, chômés et payés pour les femmes, le 8 mars tombe cette année un samedi. Aussi n'y aura-t-il pas de journée vaquée en semaine pour les femmes dans les entreprises. Néanmoins, la célébration nationale à Mahajanga durant les cinq jours de festivités, sera certainement honorée par les femmes, notamment celles issues de l'administration et des structures publiques, ainsi que de diverses associations oeuvrant en faveur des femmes, des filles, et de la condition féminine. Pour rappel, la célébration nationale du 8 mars a eu lieu, l'an dernier, à Toamasina.