Algérie: 49ème anniversaire de la proclamation de la RASD - Colloque à Paris sur le rôle de la diaspora et son soutien aux institutions nationales

Paris — Un colloque sur "le rôle de la révolution et de l'Etat sahraoui dans l'encadrement de la diaspora et son soutien aux institutions nationales" se tiendra samedi à Paris, a annoncé l'association de "La jeunesse sahraouie de France".

Organisé à l'occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le colloque vise à "jeter la lumière sur le parcours de l'Etat sahraoui depuis sa proclamation, ainsi que les efforts déployés pour encadrer la communauté sahraouie et son rôle dans le soutien aux institutions nationales", a expliqué l'Association.

Il a également pour but d'"encourager les membres de la diaspora, en particulier les jeunes, à s'organiser et à renforcer leur engagement militant en phase avec les aspirations nationales".

Durant cet évènement, les participants devraient "retracer l'évolution de l'Etat sahraoui depuis sa proclamation", "mettre en avant le rôle de la diaspora sahraouie dans le soutien à la cause nationale" et "discuter des défis actuels et des perspectives d'avenir".

Le colloque sera, en outre, l'occasion d'"encourager une meilleure organisation et implication de la communauté" sahraouie dans la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental et de "souligner l'importance de la jeunesse dans la pérennisation et le soutien aux institutions de l'Etat".

De nombreux représentants et responsables de la diaspora sahraouie en France devraient prendre part à l'évènement. Il s'agit notamment d'El Hafedh Nasseri, Sidi Mohamed, Moubarak Ranna, Mohamed Salem Jamaa et Mohamed Lamine Mohamed Bachri.

La proclamation de la RASD le 27 février 1976 constitue le couronnement des réalisations et des acquis pour lesquels a milité le Front Polisario, le représentant unique et légitime du peuple sahraoui, pour arracher l'indépendance et recouvrer sa souveraineté.