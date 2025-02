Algérie: Grand Prix Sonatrach 2025 - Azzedine Lagab (Madar Pro-Cycling) s'impose devant ses coéquipiers

Hassi Messaoud — Le coureur algérien Azzedine Lagab (Madar Pro-Cycling Team) a remporté, jeudi, le Grand Prix Sonatrach 2025, disputé à Hassi Messaoud sur un circuit fermé de 28,2 km à parcourir quatre fois, soit une distance totale de 112,5 km, avec la participation de 70 coureurs issus de 14 équipes.

Lagab (38 ans) s'est imposé en 2h26:59 devant ses coéquipiers Yacine Hamza et Youcef Reguigui, offrant ainsi un triplé à la Team Madar Pro-Cycling, sur le podium de ce Grand Prix de la Sonatrach, disputé en célébration de la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971.

"Je suis très content de cette nouvelle victoire de notre équipe, qui a prouvé une fois de plus sa nette domination sur cette édition du Tour d'Algérie. C'était une course difficile avec un fort vent de face, qui nous a poussés à verrouiller la course pour assurer la victoire. Par la suite, avec mes coéquipiers, nous avons bien roulé pour rester en tête et remporter ce Grand Prix", a déclaré Azzedine Lagab à l'APS à l'issue de la course.

Après avoir largement dominé la 25e édition du Tour d'Algérie (8-19 février), bouclée mardi dernier à Hassi Messaoud, en s'adjugeant huit succès d'étapes sur dix et s'emparant des principaux maillots, dont le maillot jaune de vainqueur cette édition du TAC par, Hamza Amari, la Team Madar Pro-Cycling signe un nouveau succès de prestige sur les routes algériennes.

La Team Madar verrouille la course

Dans une course disputée avec la participation de 70 coureurs, un groupe de douze cyclistes s'est détaché, dès le premier tour de la course sous l'impulsion de la formation Madar Pro-Cycling bouclant les 28,2 km en 36mn04.

Au deuxième tour, quatre hommes de la Team Madar ont pris la tête de la course: Yacine Hamza, Hamza Amari, Azzedine Lagab et Youcef Reguigui, creusant un écart de 1:41 sur leurs poursuivants et affichant un chrono de 1h13:06.

Dans le troisième tour, le quatuor de Madar Pro Team a poursuivi son effort collectif, portant son avance à 2:08 et affichant un temps de 1h48:43 avant d'aborder l'ultime boucle.

Malgré un fort vent de face, Azzedine Lagab a su faire parler son expérience pour s'imposer au sprint devant ses coéquipiers, confirmant ainsi la domination de Madar Pro Team dans cette édition du Grand Prix Sonatrach.

"Cette victoire est le fruit d'un travail d'équipe et d'une bonne préparation. Nous sommes arrivés sur ce Tour avec l'ambition d'engranger le maximum de victoires et nous avons atteint tous nos objectifs. Maintenant, il reste le Grand Prix d'Alger samedi, où nous viserons un nouveau succès", a assuré Lagab.

Outre le maillot jaune de vainqueur du TAC-2025 et le succès sur le Grand Prix Sonatrach, la formation Madar s'est également distinguée grâce au roi du sprint avec sept succès sur le Tour, Yacine Hamza qui a pris le maillot vert de meilleur sprinter, auxquels s'ajoute maillot à pois de meilleur grimpeur au profit de Youcef Reguigui, qui a ajouté une victoire à son riche palmarès.

La 25e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025), disputée du 9 au 18 février, avait été un véritable défi pour les 15 équipes engagées, dont six algériennes, tout en offrant aux spectateurs un aperçu unique des paysages touristiques de l'Est et du grand Sud algériens, avec un parcours spectaculaire de 1.404 km, traversant 13 villes du pays.

L'édition a également été marquée par un départ symbolique en Tunisie avec l'organisation du Grand Prix de Sakiet Sidi Youcef le samedi 8 février, en commémoration des massacres perpétrés par l'armée coloniale le 8 février 1958 dans cette même ville et remporté par l'Erythréen Maekele Milkiyas.

Le TAC-2025 prendra fin, samedi à Sidi Abdellah, avec le déroulement du Grand Prix d'Alger "Djamel Boukercha" en l'honneur à l'ancien journaliste sportif de la radio nationale "Chaine 3", décédé en 2023.

Prévu initialement dans un circuit fermé dans le centre de la capitale, le Grand Prix d'Alger se tiendra finalement à la nouvelle ville de Sidi Abdellah avec la participation des 15 équipes engagées sur le TAC 2025.

Inscrits au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour d'Algérie 2025 et les trois Grands Prix, placés sous le contrôle d'un collège de commissaires de course, présidé par le Belge

Patrick Demunter, sont une étape importante pour récolter des points en prévision des Championnats du monde sur route 2025, prévus pour la première fois sur le continent africain, au Rwanda.