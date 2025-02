Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares enregistrent leur 5eme journée de hausse ininterrompue ce jeudi 20 février 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 20 février 2025, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur cinquième journée de hausse ininterrompue.

La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM 30 qui se retrouve avec 1,25% à 146,84 points contre 145,02 points. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 1,21% à 291,22 points contre 287,74 points la veille. L'indice BRVM Prestige a enregistré la plus petite progression avec 0,90% à 124,12 points contre 123,01 points la veille.

Du fait de la forte hausse de l'indice composite, la capitalisation du marché des actions a augmenté de 130,4 milliards FCFA, passant de 10 792,345 milliards FCFA la veille à 10 922,745 milliards FCFA ce jeudi 20 février 2025.

Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 585,037 milliards FCFA.

Concernant la valeur totale des transactions, elle se situe à 653,047 millions FCFA contre 1,500 milliard FCFA le mercredi 19 février 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 5,39% à 5 375 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 410 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 600 FCFA) et BOA Niger (plus 3,09% à 2 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres, Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,16% à 1 750 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 2 705 FCFA), Oragroup Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 1 595 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 0,74% à 1 350 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 0,53% à 1 860 FCFA).