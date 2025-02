Nigeria: Le Père Damulak, enlevé le 6 février, échappe à ses ravisseurs

Abuja — Le Père Cornelius Manzak Damulak, le prêtre enlevé le 6 février dernier (voir Fides 07/02/2025), a réussi à échapper à ses ravisseurs.

Selon la police de l'État du Niger (centre du Nigeria), le prêtre a réussi à se libérer de lui-même dans la soirée du 13 février et a été secouru le lendemain matin par une patrouille de policiers. « Le 14 février, vers midi, une personne a été retrouvée errant le long de l'autoroute Pogo-Paiko par une patrouille de la police de la division de Chanchaga et a été immédiatement secourue », indique un communiqué du commandement des forces de l'ordre. « Au cours de l'interrogatoire, la personne a été identifiée comme étant Cornelius Damulak, 36 ans et étudiant à l'université Veritas d'Abuja ».

La déclaration de la police continue en rappelant que « le prêtre a été enlevé à son domicile à Bwari, Abuja, le jeudi 6 février vers 5 heures du matin et a été emmené d'une forêt à l'autre. Heureusement, le père Damulak a réussi à échapper à ses ravisseurs le 13 février et s'est retrouvé le long de l'autoroute Pogo-Paiko, à Minna, et après une longue marche, il a été sauvé par l'une de nos patrouilles ».

Le père Damulak appartient au clergé du diocèse de Shendam, dans l'État du Plateau (centre du Nigeria), mais il étudiait dans la capitale fédérale, Abuja, dans la zone métropolitaine de laquelle il a été enlevé.