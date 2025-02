Ethiopie: Le président Taye et la présidente de la Fédération de Russie Matvienko s'entretiennent

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie s'est entretenu aujourd'hui avec Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Tizita Mulugeta, chef du cabinet du président, a déclaré à l'ENA que la discussion avait porté sur le renforcement des relations politiques et économiques de longue date et de la coopération entre l'Éthiopie et la Russie.

Selon elle, le président Taye a souligné à cette occasion la nécessité de renforcer les relations, reconnaissant la coopération bilatérale et multilatérale de longue date entre les deux pays.

L'Éthiopie et la Russie sont des pays dont la coopération historique, bilatérale et multilatérale repose sur des principes et sur le respect de la souveraineté, a déclaré la présidente.

Cette coopération devrait être renforcée dans les domaines de la science, de l'éducation, de la culture et dans d'autres domaines tels que l'économie.

Le chef du bureau a également déclaré que Valentina Matvienko, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, a déclaré que sa visite en Éthiopie permettra de renforcer la coopération globale entre les pays.

La présidente a également exprimé sa volonté de renforcer les relations dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi que de l'économie, a-t-on appris.

La délégation russe de haut niveau conduite par l'oratrice est en Éthiopie pour une visite officielle de deux jours.

Avant son entretien avec le président, l'oratrice s'est entretenue avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien, notamment le Premier ministre Abiy Ahmed, le président de la Chambre de la Fédération Agegnehu Teshager et le président de la Chambre des représentants du peuple Tagese Chafo.