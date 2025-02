Algérie: Le Président de la République - L'usine de dessalement d'eau de mer de Cap blanc à Oran, une réalisation grandiose du victorieux

Oran — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, jeudi, que l'usine de dessalement d'eau de mer qu'il a inaugurée à Cap Blanc dans la wilaya d'Oran, est une réalisation grandiose qui reflète la volonté de fer de l'Algérie victorieuse, imprégnée de l'esprit de la glorieuse Révolution de Novembre.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration de cette usine stratégique, le Président de la République a déclaré que cette dernière est "une réalisation grandiose qui reflète la volonté de fer de l'Algérie victorieuse, avec ses braves enfants nourris par l'esprit de la glorieuse Révolution de Novembre" pour faire face aux différents défis et "vaincre les difficultés et les obstacles".

Le Président de la République a salué "avec déférence tous ceux qui ont veillé à la réalisation de cette méga-usine, du plus simple ouvrier aux cadres et responsables qui ont tous contribué à cet exploit pour faire face au problème de l'eau grâce à cette dynamique d'investissement et grâce aux grandes entreprises qui illustrent le parcours de l'Algérie, à l'instar de la Sonatrach et de Cosider", ajoutant: "lorsque j'ai affirmé que l'Algérie est une force de frappe, elle l'est aujourd'hui réellement".

Le Président de la République a mis en avant également "le défi relevé par les ouvriers, les gestionnaires et les cadres qui ont travaillé 24/24h et 7/7 jours", relevant qu'"ils étaient à la hauteur du défi, bien que les techniques soient modernes, ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre un haut niveau de maîtrise des techniques et des technologies de dessalement d'eau de mer, dont elle fera bénéficier les pays frères et autres peuples".

Cette réalisation est la première "d'une série de cinq (5) stations de dessalement, qui seront inaugurées ces jours-ci, l'une après l'autre, en attendant la réalisation d'autres stations", a souligné le président de la République, affirmant "qu'à chaque fois que l'occasion de réaliser une station de dessalement d'eau de mer se présente, nous le ferons, et nous avons les ressources matérielles et humaines pour le faire".

Le président de la République a, à cette occasion, souhaité "le lancement, dans les plus brefs délais, de la production ne serait-ce que d'une partie des équipements de réalisation de ces stations, notamment les moyens de dessalage d'eau de mer".

Se disant honoré d'inaugurer cette "réalisation grandiose" qui constitue un "défi", le président de la République a précisé que "tout le monde sait que l'Algérien et l'Algérienne, et de manière générale l'Algérie, sont à la hauteur du défi et ne cèderont pas face aux difficultés", exprimant sa fierté et "celle des Algériens de la réalisation de ce projet d'envergure en l'espace de 26 mois seulement, ce qui est en effet un miracle, a-t-il ajouté, et ce grâce à la volonté des hommes et à la mobilisation générale de tout un chacun, notamment des ouvriers, des cadres et des dirigeants".

Le président de la République a, en outre, rappelé "les difficultés" auxquelles l'Algérie s'est heurtée lors du forage des puits profonds, au lendemain de l'indépendance, ainsi que "la lenteur de la cadence" de réalisation de plusieurs projets, tels que le stade de Tizi-Ouzou, dont les travaux ont duré 13 ans, n'ayant pu être achevés qu'avec la volonté et l'intervention des hommes qui ont trouvé des solutions et mis un terme à la dilapidation des fonds publics".

A cet égard, il a affirmé que l'Algérie d'aujourd'hui "a dépassé cette étape, à travers la réalisation des projets avec la promptitude requise et les technologies appropriées". Et d'ajouter: "Nous avons réalisé ce mégaprojet en 26 mois, et nous avons l'honneur de l'inaugurer aujourd'hui au nom de l'Algérie, des Algériens et de l'Algérie indépendante, l'Algérie victorieuse qui relève les défis".

La réalisation de cette usine à Oran "a été achevée en un temps record, alors qu'elle était initialement prévue pour une durée de 36 mois, mais grâce à la détermination et à la volonté de servir la patrie et le citoyen, cet objectif a été atteint", a poursuivi le président de la République, renouvelant ses remerciements et son estime à tous les travailleurs, gestionnaires et techniciens, ainsi qu'à toute personne ayant contribué à la réalisation de ce projet.

A noter que la cérémonie d'inauguration de cette station s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, et du ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal.