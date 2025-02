Algérie: Zerrouki inaugure à Sétif le premier Skills Center au pays

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a inauguré, jeudi dans les anciens locaux d'Algérie Télécom, de la ville de Sétif, le premier Skills Center en Algérie.

Ce Skills Center, qui figure parmi les centres de ce type prévus dans l'ensemble des régions du pays pour constituer des pôles d'excellence destinés à former gratuitement les jeunes algériens dans les domaines des technologies de pointe, en particulier l'Intelligence artificielle (IA), le Cloud Computing, l'Internet des objets (IOT), la cybersécurité et autres spécialités en lien avec les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), à même de préparer une nouvelle génération de compétences capables de conduire la transformation numérique dans le pays.

Selon le ministre, la structure inaugurée à Sétif formera le noyau d'un réseau national de Skills Centers devant contribuer à renforcer les capacités des jeunes et à les qualifier aux métiers d'avenir pour assurer leur intégration effective dans le système numérique national et international, tout en favorisant des partenariats fructueux entre les universités et les entreprises économiques afin de stimuler la recherche scientifique et de développer des solutions technologiques répondant aux besoins du marché national et régional.

Zerrouki a ajouté que conformément à la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de soutenir les start-ups et l'innovation, le secteur investira 1,5 milliard de dinars pour soutenir les start-ups dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la robotique, ce qui contribuera à la promotion de l'innovation technologique et à la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes.

Lors de cette visite, des conventions-cadres ont été signés entre Algérie Télécom et les universités Ferhat-Abbas et Mohamed-Lamine Debaghine, la direction de l'industrie et la délégation du bureau régional de Sétif du Conseil du Renouveau économique Algérien dans l'optique de contribuer au développement de l'écosystème des startups, de promouvoir l'entrepreneuriat et de renforcer la participation des jeunes à l'oeuvre de transformation numérique du pays.