Algérie: Boughali reçoit le chef de la délégation de l'UE au pays

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, jeudi à Alger, le chef de la délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, l'ambassadeur Diego Mellado Pascua, indique un communiqué de l'Assemblée.

A l'entame de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de l'APN, en présence de son vice-président, Monder Bouden, M. Boughali a salué "le niveau des relations entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) remontant à 46 ans", notant que "l'Algérie, depuis l'accession de M. Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême du pays, emprunte une nouvelle voie dans ses relations économiques avec l'UE, et l'ensemble des partenaires, en réponse à de nouvelles données économiques visant à renforcer le principe gagnant-gagnant dans les relations bilatérales".

Evoquant la coopération parlementaire entre les deux parties, le président de l'APN a "déploré le manque d'efficacité de la commission mixte Algérie-UE, qui n'a tenue qu'une seule session depuis sa création".

Au plan international, M. Boughali a "réaffirmé les positions immuables de l'Algérie notamment le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ainsi que le soutien aux causes justes, à leur tête la question sahraouie qui doit être réglée, a-t-il dit, sur la base du principe d'autodétermination et selon les résolutions et les décisions des Nations unies".

Evoquant la question palestinienne, M. Boughali "a déploré la politique de double standard adoptée par le Parlement européen", appelant les Etats membres de l'UE à "s'aligner sur la position de l'Espagne, de l'Ireland et de la Slovénie relative à la reconnaissance de l'Etat de Palestine".

"Il également salué la position de l'UE en faveur de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) émise en juillet 2024, qualifiant la présence sioniste d'illégale".

Boughali a proposé "d'organiser une journée d'étude sur les mécanismes de partenariat entre l'Algérie et l'UE, et de prospection des perspectives de coopération".

De son côté, M. Pascua a considéré que la proposition de M. Boughali constitue "une occasion propice pour examiner l'état de l'Accord de partenariat Algérie-UE, et d'explorer les moyens de le renforcer", soulignant que "l'Algérie est un partenaire essentiel pour l'Europe, d'autant plus qu'elle est le deuxième fournisseur du Gaz, et un acteur clé pour la stabilité de la région".

Au terme de la rencontre, l'ambassadeur a indiqué que "les relations entre les deux parties vont au-delà des aspects politiques et commerciaux, ce qui requiert une révision globale des relations dans le cadre de la charte pour la Méditerranée, à l'effet de renforcer la coopération dans divers domaines", conclut la même source.