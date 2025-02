Afrique: Afrobasket/Qualifiers - Un défi de taille sur la route des Ankoay

Madagascar entame sa quête de qualification pour l'Afrobasket 2025 à domicile. Cet après-midi, les Ankoay affrontent les Éléphants de la Côte d'Ivoire.

Les Ankoay de Madagascar disputent trois matchs, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, pour chercher au moins une victoire dans la course à la qualification pour l'Afrobasket 2025, au Palais des sports Mahamasina. Comme l'an dernier en Égypte, les Ankoay ouvrent leur compétition en défiant les Éléphants, ultra-favoris de la dernière fenêtre de qualification. En cas de réussite, la Grande Île sera au rendez-vous de l'Afrobasket 2025, que l'Angola abritera au mois d'août prochain.

Côté ivoirien, sur les douze joueurs retenus en équipe nationale, un seul évolue à domicile. Il s'agit de Zamba Camara, occupant le poste d'intérieur. Les onze joueurs restants sont tous des professionnels, dont sept évoluent en France, un en Angola, un au Maroc et deux en Espagne.

Alex Antoine Poythress, le meilleur marqueur de la Côte d'Ivoire en Égypte, avec un total de 63 points marqués (26 contre Madagascar, 20 face à l'Égypte et 17 contre la Centrafrique), ne sera pas de la partie. Son absence n'a aucun effet sur le statut de favori de la Côte d'Ivoire, car un autre joueur de talent, Matthew Tyler Costello (Valencia Basket en Liga Endesa/Espagnol), avec ses 2,08 m et évoluant aux postes d'ailier fort et de pivot, viendra renforcer l'équipe, qui compliquera la tâche des Ankoay après une absence depuis 2023.

Par rapport à la dernière confrontation en Égypte, il y a un an, les Ankoay, en évoluant à domicile avec l'appui du public acquis à leur cause, ont un atout à faire valoir. Cependant, ils devront éviter de commettre trop de fautes inutiles dans les cinq premières minutes de chaque quart-temps, un aspect clé pour ne pas compromettre leurs chances.

Différence de taille

Madagascar est largement dépassé en taille par les Ivoiriens. La présence de Sitraka Raharimanantoanina (2,07 m), Arnol Alpha Solondrainy (2,03 m) et Jerry Pépin Rabibisoa (2,03 m) suffit-elle à compliquer la tâche des Ivoiriens ?

De plus, le renfort de Mathias M'Madi, meilleur marqueur de la Coupe du Monde U19 en 2023 et évoluant actuellement en Espagne, pourrait offrir un avantage supplémentaire à l'équipe nationale malgache.

Ndranto Rakotonanahary, l'un des coachs des Ankoay, a donné son avis sur la confrontation de ce jour : « C'est vrai qu'il y a une grande différence de taille entre les deux équipes. Toutefois, par rapport aux matchs en Égypte l'an dernier, nous pouvons maintenant faire tourner l'équipe, car les douze joueurs malgaches sont interchangeables. La Côte d'Ivoire reste le favori, mais nous sommes prêts à leur compliquer la tâche à domicile. J'invite les joueurs à jouer sans complexe et à donner le meilleur d'eux-mêmes. La chance de se qualifier à l'Afrobasket est à portée de main, et il faut la saisir ».

Lors de leur rencontre contre les Ivoiriens en Égypte, les Ankoay ont montré des faiblesses aux lancers francs, réussissant seulement 6 tirs sur 11 (54 %), contre 19 sur 24 (79 %) pour les Ivoiriens. Cette statistique doit impérativement être améliorée. De plus, Mathias M'Madi, très attendu par le public, pourrait jouer un rôle clé pour renforcer l'efficacité de l'équipe.

La Côte d'Ivoire veut écraser la concurrence

La délégation ivoirienne est arrivée à Antananarivo, Madagascar, en deux vagues : sept membres à 2h30 et quinze autres à 13h45. Elle est venue pour prendre part à la dernière fenêtre de qualification de l'Afrobasket 2025, qui se déroulera du 21 au 23 février au Palais des sports Mahamasina. L'objectif final est d'avoir le ticket pour l'Afrobasket 2025 en Angola au mois d'août prochain. Quatre joueurs dépassent les 2 mètres, notamment les pivots comme Amadou Sidibé (2,03 m), Matthew Costello (2,08 m), Zamba Camara (2,08 m) et l'ailier Vafessa Fofana (2,00 m). Leader de la poule D avec 6 points au compteur en gagnant ses trois matchs lors de la deuxième fenêtre jouée en Égypte au mois de février 2024, les Ivoiriens endossent le statut de favoris.

Mathématiquement et virtuellement qualifiés pour l'Afrobasket 2025 en Angola, les Éléphants abordent néanmoins la compétition avec un esprit conquérant, visant à conserver la première place de la poule D lors des matchs de trois jours à Madagascar.Sidibé Amadou, le coéquipier de Sitraka dans le club d'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en France, a affiché l'ambition de la Côte d'Ivoire : « Notre but, c'est de gagner tous les trois matchs. Le match particulier sera ma confrontation avec Sitraka, qui est mon coéquipier en France. Si nous gagnons, je vais le taquiner un peu. Toutes les équipes ont leur force, mais nous sommes venus à Madagascar pour écraser la concurrence et nous allons tout faire pour gagner », confie Sidibé Amadou.