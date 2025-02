Afrique: Tennis de table - Sept pongistes en lice en Tunisie

Deux en un. Madagascar disputera deux compétitions continentales en une semaine, du 22 au 28 février en Tunisie. La Grande Île, qui s'est envolée pour Tunis hier, y est représentée par deux équipes du Challenger, club champion de Madagascar en titre. Ce sera la première participation malgache au championnat d'Afrique des clubs. Celui-ci s'étalera sur trois jours, du 22 au 24 février dans la capitale tunisienne.

Dès sa première année d'existence en 2024, Challenger a raflé les titres nationaux par équipes, chez les garçons comme chez les filles. La formation masculine est constituée de Zo Nandrianina Razafindralambo dit « Lino », Amboarasoa Itokiana Razafindrakoto et l'expatrié de France, Antoine Razafinarivo. Ce sont tous des habitués des compétitions internationales.

Le plus expérimenté, Antoine, avait remporté le titre de champion d'Afrique en double et vice-champion d'Afrique de l'Est en deux saisons successives en 2023 et 2024. Le triple champion de Madagascar en 2015, 2021 et 2023, Lino, a quant à lui comme palmarès la médaille d'or des Jeux des Îles par équipe en 2023 et la médaille d'or par équipe au championnat d'Afrique de l'Est en 2024.

Le trio féminin est composé des soeurs Razafindrakoto, Océane, triple championne de Madagascar, médaillée d'or des Jeux de l'Acnoa dédiés aux moins de 17 ans, et sa cadette Mayane. Elles avaient décroché le titre de championnes d'Afrique des jeunes U15 en double l'an passé. Et la troisième joueuse est Tina Gracia Andriatahina, sacrée vainqueur de la coupe de Madagascar version 2024 et médaillée de bronze au championnat d'Afrique de l'Est la même année.

Le club Challenger et ses joueurs ont pris en charge eux-mêmes l'achat des billets d'avion des membres de la délégation. Trois pongistes du Challenger en lice au championnat d'Afrique des clubs enchaîneront de suite avec la Coupe d'Afrique dans les épreuves individuelles. Antoine chez les garçons, Gracia et Océane chez les filles. Le deuxième joueur est l'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana, champion d'Afrique en double et deux fois médaillé d'or du championnat d'Afrique de l'Est.

La Coupe d'Afrique, qui s'étalera du 25 au 28 février, est qualificative pour la coupe du monde. Le mondial se tiendra à Macao en Chine du 14 au 20 avril. Ces pongistes en déplacement en Tunisie font tous partie des sélectionnés au championnat d'Afrique de l'Est, qui se déroulera à Madagascar fin mai.