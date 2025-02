Madagascar: Padel - BNI Madagascar et MPPTour main dans la main

Le 18 février a été une journée spéciale pour le padel malgache, surtout pour le tournoi « Orange MPPTour ». Une signature de partenariat a été faite mardi dernier au Park Life Alarobia, réunissant la Banque BNI Madagascar, devenue partenaire Premium de MPPTour, les représentants de MPPTour (Malagasy Pro Padel Tour), la Fédération malgache de padel ainsi que les padélistes formant le top cinq du circuit qui a brillé durant la coupe d'Afrique.

Cet accord de partenariat, valable pour la saison 2025, désigne la Banque BNI Madagascar comme partenaire exclusif des MPPTour. À travers ce partenariat, la banque BNI s'engage pleinement dans la promotion du padel, un sport devenu incontournable pour ses pratiquants. En s'associant à MPPTour, BNI Madagascar renforce son engagement aux côtés d'un univers qui partage ses valeurs, comme l'esprit d'équipe, la performance et surtout le dépassement de soi, pour être plus proche de ses clients, quels que soient les centres d'intérêt, incluant le sport et les nouvelles tendances.

Accompagnant les quinze tournois du circuit Orange MPPTour pour la saison 2025, BNI Madagascar profite de l'occasion pour renforcer son image de partenaire et acteur incontournable qui soutient les projets financiers de ses clients et leurs passions.

Le partenariat entre BNI Madagascar et Orange MPPTour est une collaboration gagnant-gagnant, non seulement entre les deux parties, mais aussi pour les joueurs, qui bénéficient de nouvelles opportunités de s'épanouir sportivement et économiquement, en faisant confiance à la banque.