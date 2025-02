Madagascar: Tourisme Boeny - La destination Mahajanga présentée à Istanbul

Les différentes actions et les échanges avec les partenaires en vue de développer et promouvoir le tourisme dans la région Boeny se multiplient. Dernièrement, la réunion entre le gouverneur de la région Boeny, le directeur régional du tourisme et les différents départements, dont le directeur exécutif de l'office régional du tourisme Boeny (ORTB), était axée sur la présentation de la destination Majunga à Istanbul. Le salon international « Couleur du monde » (Color of the World) se tiendra du 18 au 20 avril à Istanbul, en Turquie.

Cette participation s'inscrit dans la continuité de l'invitation adressée au gouverneur par les autorités turques, qui lui ont rendu visite il y a quelques mois. « La région de Boeny, à travers des opérateurs touristiques, des restaurateurs, des artisans et des experts en arts et culture Sakalava, est prête à participer à ce grand rendez-vous international. Ce sera un événement touristique majeur, qui pourra faire connaître les ressources alimentaires, touristiques et artisanales de Boeny au niveau international », a déclaré le gouverneur Mokhtar Andriantomanga.

Le gouverneur et le directeur régional du tourisme et de l'artisanat de Boeny étaient d'accord sur les objectifs principaux de leur participation à ce salon : promouvoir le tourisme Halal à Mahajanga et faire connaître la « destination Majunga » à l'international.