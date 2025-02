Lors du 22ème Congrès international et de l'exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) à Kampala, la capitale de l'Ouganda, Magatte Niang, Directeur général de SEN'EAU, participant à un panel sur les «Innovations technologiques sur l'eau», a présenté un bilan de l'entreprise, qui gère l'exploitation et la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain au Sénégal depuis sa mise en place en 2020.

Selon lui, à travers un modèle contractuel innovant et une série de réalisations significatives, SEN'EAU s'affirme comme un acteur clé dans la transformation du secteur de l'eau au Sénégal.

Le modèle contractuel mis en place repose sur la réforme de seconde génération qui a été lancée le 1er janvier 2020. «Cette réforme vise à améliorer l'efficacité du secteur en optimisant la production, la distribution et la gestion financière», explique Magatte Niang. Ce modèle repose sur deux entités principales : la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), chargée de la gestion du patrimoine et de la planification des investissements, et SEN'EAU, responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des infrastructures. La société, opérant sous un contrat d'affermage tripartite avec la SONES et l'État du Sénégal, bénéficie de l'expertise du groupe SUEZ, partenaire technique.

L'actionnariat de SEN'EAU, majoritairement sénégalais, est divisé entre SUEZ (45%), l'État du Sénégal via le FONSIS (24%), les partenaires privés (24%), et les salariés du secteur (11%, dont 8% pour les collaborateurs de SEN'EAU). Ce partenariat équilibré permet à l'entreprise de fonctionner efficacement tout en maintenant une forte participation sénégalaise.

L'un des principaux «succès de SEN'EAU» réside dans l'amélioration de la distribution d'eau, en particulier à Dakar, où 98% des habitants sont désormais alimentés en continu. «Avant la mise en service de la troisième usine d'eau potable de Keur Momar Sarr en 2021, plus de 300 quartiers de Dakar souffraient de pénuries d'eau. Aujourd'hui, ce nombre est réduit à moins de cinq», se félicite le DG de SEN'EAU qui relève que l'entreprise a ainsi atteint «un taux de disponibilité de ses ouvrages hydrauliques de 99%, garantissant une alimentation fiable et constante pour la population».

SEN'EAU a également intégré des technologies avancées pour optimiser ses processus de gestion. «Parmi les innovations notables, le système Visio 360° permet un pilotage précis de la production et de la distribution d'eau, offrant une meilleure maîtrise des flux et une surveillance accrue du réseau». De plus, «l'électro coloration, qui remplace le chlore gazeux par du sel produit localement pour la désinfection de l'eau, constitue une alternative plus sûre et écologique. Ces innovations contribuent à l'amélioration continue de la qualité des services fournis aux clients».

SEN'EAU se distingue également par son engagement envers le développement durable. «Nous avons lancé des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique de nos installations. En partenariat avec TotalEnergies, nous avons prévu la construction de deux parcs solaires, dont l'un sera implanté sur le site de Keur Momar Sarr, avec une capacité de 11,2 MWc. Ce parc solaire permettra de couvrir 32% des besoins énergétiques des usines d'eau potable», précise Magatte Niang.

En plus de ces initiatives, SEN'EAU réfléchit à équiper ses agences de systèmes solaires pour optimiser la consommation d'énergie. L'entreprise met également «l'accent sur la préservation de la biodiversité, en modifiant ses processus de traitement de l'eau, notamment en réduisant les risques liés à l'utilisation du chlore gazeux, qui représente un danger pour les populations vivant à proximité des sites de stockage».

Depuis sa création, SEN'EAU «a réussi à transformer la gestion de l'eau potable au Sénégal» ; en s'appuyant sur des partenariats stratégiques, des innovations technologiques et un engagement fort pour le développement durable. En seulement cinq ans, l'entreprise «a su améliorer considérablement la disponibilité de l'eau et renforcer sa capacité à répondre aux besoins croissants de la population sénégalaise. Grâce à son modèle contractuel efficace et à son approche innovante, SEN'EAU est bien positionnée pour continuer à jouer un rôle central dans le secteur de l'eau au Sénégal et au-delà».