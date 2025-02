Madagascar: Antaninarenina - La Cité des Cultures inaugure le Tribu Café

La Cité des Cultures inaugure le Tribu Café, un nouvel espace dédié à l'échange d'idées et à l'innovation. Situé au coeur d'Antananarivo, ce lieu convivial offre un cadre propice aux rencontres, à la réflexion et à la créativité.

La Cité des Cultures, située dans l'enceinte de la BOA Antaninarenina en plein coeur d'Antananarivo, enrichit son offre avec l'ouverture du Tribu Café. Ce nouvel espace ne se limite pas à un simple lieu de restauration, mais vise à devenir un véritable carrefour des idées, un lieu d'échange et d'inspiration pour artistes, entrepreneurs, étudiants et curieux.

La BOA Antaninarenina, symbole historique du secteur financier, amorce une nouvelle ère en intégrant la culture et la créativité au sein de son édifice emblématique. La Cité des Cultures, déjà reconnue pour ses salles de réunion, de conférence, son espace numérique ainsi que ses lieux dédiés à l'art et à la musique, se dote ainsi d'un café conçu comme un véritable espace de vie et de rencontres.

Le Tribu Café invite à repenser la manière dont nous vivons les lieux culturels. Il propose un cadre propice aux discussions, à la réflexion et à la naissance de nouveaux projets. Que ce soit pour une pause détente, une réunion informelle ou un moment en solitaire pour lire et travailler, chacun y trouvera sa place. En intégrant une dynamique plus conviviale, la Cité des Cultures favorise les échanges spontanés et la mise en réseau de talents.

Une vue imprenable

Le café offrira également la possibilité de privatiser l'espace pour des événements, tels que des débats, des concerts intimistes ou encore des performances artistiques, apportant ainsi une nouvelle dimension à la scène culturelle locale.

Installé sur une grande terrasse, le Tribu Café propose un cadre aéré et une atmosphère propice à la détente. Il offre une vue imprenable sur le centre-ville, permettant aux visiteurs de redécouvrir Antananarivo sous un nouvel angle. Entre patrimoine et modernité, cet espace devient une escale incontournable pour les habitants et les visiteurs de passage.

Avec cette initiative, la Cité des Cultures affirme sa vocation à être un pôle dynamique et évolutif, où la culture est vivante, accessible et inclusive. Bien plus qu'une simple extension, le Tribu Café s'impose comme un élément clé de cet écosystème créatif en pleine expansion.