Afrique: FESPACO 2025 - « Katanga, la danse des scorpions » à la conquête de l'Etalon d'or

Le réalisateur burkinabè, Dani Kouyaté, a projeté en avant-première, son sixième long-métrage intitulé : « Katanga, la danse des scorpions », le jeudi 20 février 2025, à Canal Olympia Ouaga 2000 à Ouagadougou.

Projeté en avant-première, le jeudi 20 février 2025 à Ouagadougou, « Katanga, la danse des scorpions» est un long métrage d'une heure 30 minutes du réalisateur burkinabè, Dani Kouyaté. A travers cette oeuvre, il met en exergue l'Homme à l'épreuve du pouvoir.

Il est inspiré de la fable politique universelle et intemporelle adaptée de la tragédie de Macbeth de William Shakespeare. Le film a été entièrement tourné au Burkina Faso. Il traite également de la fidélité dans l'amitié et de la fragilité de la nature humaine face à l'exercice du pouvoir. En effet, après un complot raté contre sa couronne, le roi Pazouknaaba nomme son cousin Kantaga au poste de chef des armées de son

royaume. Celui-ci, au regard de la lourdeur et des enjeux de sa mission consulte un devin pour la réussite de sa mission. Le divin lit dans le sable que Kantaga succédera au roi ou qu'il mourra avec le roi lors du prochain complot. Dès lors que l'épouse de Kantaga, sous l'emprise de son épouse, commence à convoiter le pouvoir, il tombe dans les travers du mal afin de défendre son pouvoir. Selon le réalisateur Dani Kouyaté, « les images en noir et blanc, c'est parce que j'ai voulu camper dans une métaphore fabuleuse.

Je ne voulais pas que le film soit situé ni dans le temps ni dans l'espace. Ainsi, on est beaucoup plus proche du conte qui nous sort un peu de la réalité pour entrer dans une sorte de rêve ». Du reste, l'originalité, la cohérence des récits, la qualité des images, du son et le jeu d'acteurs transcendent l'ordinaire. Dans ce film, l'émotion est constante et à la fin on tire un enseignement. A l'issue de la projection, le réalisateur, les techniciens et comédiens ont été présentés à l'assistance En outre, « Katanga, la danse des scorpions" est en lice pour l'Etalon d'or. Il sera en projection, le mardi 25 février, au ciné Burkina à 18 h 30 minutes.