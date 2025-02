Afrique: FESPACO 2025 - La délégation tchadienne est à Ouagadougou

C'est aux environs de 1h du matin, ce jeudi 20 février 2025, que le vol spécial affrété par l'Etat tchadien a foulé le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou avec à bord, une forte délégation de près de 230 personnes.

A la tête de la délégation du pays invité d'honneur de la 29e édition du Fespaco, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mathieu Guibolo Fanga, le Secrétaire d'Etat à l'Education nationale, au Bilinguisme et à la Promotion civique, Ahmat Youssou Tahir.

La délégation du pays invité d'honneur composée des membres du gouvernement, des cinéastes, des artisans, des artistes et des journalistes, a été chaleureusement accueillie par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné du Président du comité national d'organisation, du directeur de cabinet et des chargés de missions.

A travers cette forte mobilisation, le pays invité d'honneur entend marquer en lettres d'or sa présence à cette 29e édition de la biennale du Cinéma, a confié le ministre tchadien chargé de la Culture qui a magnifié l'esprit de fraternité manifesté envers le peuple tchadien.