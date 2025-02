Burkina Faso: Transformation du blé - Le Président du Faso inaugure la minoterie Moulin Double Star

Le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a inauguré, le jeudi 20 février 2025, l'usine Moulin Double Star (M2S). D'un coût total de 15 milliards F CFA, cette usine spécialisée dans la transformation de la farine de blé est située à Gampèla, dans la commune rurale de Saaba.

Un opérateur écono- mique répond à l'appel du Président du Faso incitant les investisseurs nationaux à investir dans leur pays, le Burkina Faso. En effet, le Président du conseil d'administration (PCA) du Group Zidnaba, El hadj Souleymane Zidnaba, a réalisé la première usine de transformation et de commercialisation de la farine de blé et ses dérivés au Burkina Faso dénommée : Moulin Double Star (M2S).

D'un coût de 15 milliards F CFA, cette industrie s'étale sur une superficie de 5 hectares avec un bâtiment R+5. Elle abrite des équipements industriels, des magasins de stockage, d'un laboratoire et d'un bâtiment administratif. Ce joyau industriel a une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine de blé et 80 tonnes de son.

Cette minoterie va également contribuer à créer 300 emplois directs, 10000 emplois saisonniers et des milliers d'emplois indirects. Le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a inauguré, jeudi 20 février 2025, cette usine située à Gampèla dans la commune rurale de Saaba. A cette occasion, le promoteur, El hadj Souleymane Zidnaba, a confié que la réalisation de ce complexe industriel a bénéficié du soutien de Coris Bank, à travers sa branche Coris Baraka.

« Notre unité dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie mettra sur le marché 4 gammes de farine boulangère et pâtissière que sont Lanaya, Baraka, Naaba et Yennenga. Cette farine que nous proposons est soumise à des contrôles réguliers tout au long de la production afin de garantir la conformité aux normes de qualité et satisfaire les exigences de nos clients », a rassuré le promoteur Zidnaba.

Il a aussi précisé que son projet s'inscrit dans la vision du président du Faso qui est le développement endogène et la transformation des produits locaux. « Votre présence témoigne de l'importance que vous apportez au secteur privé et à la création d'emplois. Votre engagement pour le développement économique du Burkina est une source d'inspiration pour les acteurs économiques que nous sommes », a-t-il dit. A l'écouter, la transformation des matières premières va permettre de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur.

Bâtir une économie souveraine

En perspectives, M. Zidnaba compte étendre l'actuelle minoterie par l'installation d'une chaîne de production de la farine de maïs et une usine de fabrication de pâtes alimentaires et de biscuits à base de blé. En plus, a-t-il poursuivi, nous entendons implanter une usine dans la ville de Bobo-Dioulasso. « Pour permettre à ces unités de tourner à plein temps, nous comptons les approvisionner à travers la culture du blé à Bagré, Samandéni et au Bam », a souligné le promoteur Zidnaba.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par la voie du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a remercié et félicité le promoteur de la société M2S qui, après s'être investi dans le domaine de la fabrication de fer à béton, diversifie aujourd'hui ses activités par la mise en place de cette minoterie de référence dans le pays. A l'entendre, cette réalisation est une démarche de plus vers l'affirmation du développement industriel, un des piliers essentiels de sa vision pour un Burkina souverain et prospère.

« Entièrement financé par les capitaux nationaux, ce projet est une réponse à notre appel à tous les Burkinabè, d'investir dans notre pays. Cet acte du promoteur nous rappelle qu'en croyant en notre potentiel local, nous pouvons bâtir un Burkina économiquement souverain », a-t-il soutenu.

Il a par ailleurs salué la détermination et le professionnalisme des forces combattantes qui oeuvrent chaque jour pour la défense de la Patrie, dans le but de restaurer l'intégrité du territoire, la sécurité du peuple. « Grâce à leur engagement et sacrifice suprême dont ils font montre, nos populations retrouvent de plus en plus la quiétude dans leurs occupations quotidiennes », a-t-il mentionné.

Il a profité de l'instant pour lancer à nouveau un appel à tous les opérateurs économiques pour qu'ils s'inscrivent dans la même dynamique afin de contribuer à bâtir les fondements d'un avenir radieux pour les générations futures. « Le gouvernement, pour sa part, continuera à jouer son rôle d'accompagnement à travers les divers instruments incitatifs à l'investissement dans le secteur industriel », a-t-il promis.