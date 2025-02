Burkina Faso: Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain - Coup d'arrêt pour des présumés braqueurs

Le commissariat de police de l'arrondissement 2 (ex-Baskuy) de la ville de Ouagadougou vient de démanteler un réseau de présumés malfrats qui troublaient la quiétude des populations. Ces individus s'adonnait à des actes d'agression à main armée et de vol à l'arrachée sur plusieurs artères de la capitale burkinabè et ses environs.

Pour parvenir à leurs fins, ces individus ciblaient nuitamment les person-nes supposées nanties ainsi que celles possédant des objets de valeur. Dès qu'une cible était identifiée, deux binômes motorisés étaient chargés de la suivre en la maintenant au milieu. Une fois dans une zone isolée, le binôme de devant bloquait le passage pour permettre au second binôme de venir en trompe pour la coincer.

A l'aide de machettes et de couteaux commandos, ils tenaient la victime en respect et la dépossédaient de ses biens. Il arrivait également que ces individus organisent des opérations de braquage avec pour cibles les restaurants, les stations-services et les maquis. Pour ce faire, un des leurs était chargé de s'introduire dans le lieu préalablement identifié pour se rassurer qu'il n'y ait pas de porteur d'arme.

Après confirmation et assurant la surveillance des lieux, il faisait appel aux autres qui, armés d'une kalachnikov et de pistolets automatiques, passaient à l'acte et retiraient tous les biens de leurs victimes. Les téléphones retirés étaient revendus à leurs receleurs à un prix variant entre 20 000 F CFA et 60 000 F CFA.

Il est à noter que le groupe qui a vu le jour en 2021 a à son actif plus d'une centaine d'agressions à main armée au cours desquelles plus de cent (100) téléphones portables et des engins à deux (02) et trois (03) roues ont été emportés. Le montant des préjudices causés à leurs victimes est estimé à une dizaine de millions F CFA.

Grâce à la collaboration des populations, cinq (05) membres actifs du gang ont été appréhendés et plusieurs objets saisis dont un (01) pistolets automatiques et des munitions. La Police nationale remercie encore une fois l'ensemble des populations pour leur collaboration et leur accompagnement quotidien dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Elle les invite par ailleurs à la vigilance et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens!