Algérie: Relizane - Le ministre de l'Intérieur installe Kamel Berkane en tant que nouveau wali

Relizane — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad a procédé, jeudi soir à Relizane, à l'installation de Kamel Berkane en tant que nouveau wali de la wilaya, succédant à Sami Medjoubi, dont il a été mis fin aux fonctions.

Lors de la cérémonie d'installation, qui s'est déroulée au siège de la wilaya en présence des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, des députés des deux chambres du Parlement, des élus, des représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile, le ministre a souligné que l'Etat a fourni d'importants efforts dans divers domaines, ayant eu un impact direct et positif sur la vie des citoyens.

Merad a rappelé que ces efforts nécessitent davantage d'engagement de tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés, notamment en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a également précisé que "le président de la République accorde une attention particulière à la wilaya de Relizane, qui bénéficiera à l'avenir d'un programme de développement complémentaire pour la promouvoir".

Le ministre a invité tous les responsables, élus locaux, associations et la société civile à soutenir le nouveau wali de Relizane et à l'aider dans sa tâche visant à accélérer le processus de développement et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Merad a salué la compétence du nouveau wali de Relizane, soulignant son large parcours professionnel à travers diverses responsabilités dans les collectivités locales, en plus de sa récente nomination en tant que Secrétaire général de la wilaya de Jijel.

De son côté, le nouveau wali de Relizane a promis qu'il travaillerait avec détermination et qu'il ferait tout son possible pour servir le développement local et répondre aux besoins et aspirations des habitants de la wilaya, grâce à la coopération et aux efforts conjoints de tous, afin de réaliser le développement dans toutes les communes de la wilaya.