Algérie: Conseil de sécurité - Les A3+ appellent les acteurs politiques en Centrafrique à dialoguer pour réussir la tenue d'élections pacifiques

Les membres du groupe A3+ au Conseil de sécurité ont appelé jeudi le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) et l'opposition à dialoguer et à créer les conditions permettant la tenue d'élections "pacifiques, inclusives et transparentes".

"Nous soulignons la nécessité d'un dialogue constructif et ouvert entre le gouvernement (de la RCA) et les partis d'opposition pour créer les conditions permettant des élections pacifiques, inclusives et transparentes", a indiqué le représentant de la Somalie à l'ONU, l'ambassadeur Abukar Dahir Osman qui s'exprimait au nom du groupe.

Le groupe des A3+ (Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana) a invité tous les concernés à déployer les efforts nécessaires en vue de permettre aux citoyens de la RCA de s'inscrire sur les listes électorales et tout particulièrement "les femmes, les jeunes, les minorités, les déplacées, les rapatriés et les réfugiés".

A cet égard, le groupe exhorte la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et "tous les autres partenaires (...) à accorder la priorité au soutien à la tenue des élections y compris par le biais de contributions financières".

"Nous encourageons le gouvernement à envisager la restructuration de l'Autorité électorale nationale et le Conseil constitutionnel pour rendre plus inclusives les élections à venir", ont-il ajouté.

Le groupe a tenu à souligner, en outre, que "le succès des élections locales est essentiel pour renforcer la démocratie directe, la légitimité, le développement au niveau local et pour asseoir l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national".

Sur le plan sécuritaire, les A3+ ont exprimé leur préoccupation concernant l'instabilité que connaissent les régions du Nord-Ouest et de l'Est du pays en dépit des progrès constatés dans d'autres zones, notant, à ce propos, l'impact du conflit en cours au Soudan, sur la situation en RCA.

"Nous appelons à déployer davantage d'efforts pour apporter une aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées tout en renforçant la sécurité aux frontières pour éviter un effet de contagion des violences", ont-ils affirmé. Un meilleur contrôle des frontières a également pour objectif de stopper l'entrée de groupes armés et d'empêcher le trafic d'armes, "deux phénomènes qui continuent de déstabiliser certaines parties de la RCA", ont-ils soutenu.

Par ailleurs, les A3+ ont fait part de leur préoccupation quant à "l'augmentation de 18%", depuis octobre 2024, des atteintes aux droits humains en RCA. "Nous continuons à condamner fermement les violations persistantes du droit international humanitaire, les violations et atteintes aux droits humains", ont-ils assuré.

Le groupe a appelé à la protection des civils tout en insistant sur le fait que les responsables de violations doivent impérativement rendre des comptes.

Les A3+ ont également fait part de leur inquiétude concernant la situation humanitaire en RCA avec "plus de trois millions de personnes confrontées à une situation d'insécurité alimentaire", en plus des récentes inondations qui ont aggravé la situation des déplacés et des réfugiés.

Enfin, le groupe A3+ s'est dit pleinement attaché au respect de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RCA.

"Nous réaffirmons l'appel lancé à tous les groupes armés, y compris aux acteurs étrangers, afin qu'ils cessent leurs actions destructrices en RCA pour permettre la mise en oeuvre d'un processus de paix complet", ont plaidé les membres du groupe.