Algérie: Le CREA lance l'initiative de réduction des prix durant le mois de Ramadhan

Alger — Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a lancé, jeudi, pour la deuxième année consécutive, l'initiative de réduction des prix des produits de large consommation à l'occasion du mois de Ramadhan, incluant plus de 880 produits.

Le coup d'envoi de cette initiative placée sous le slogan "Nationalistes économiquement, unis socialement", a été donné lors d'une conférence de presse animée par le président du CREA, Kamel Moula, en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni et du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, ainsi que d'organisations professionnelles et de nombre d'opérateurs économiques.

A cette occasion, M. Moula a indiqué que cette initiative vient en réponse à la démarche du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, visant à renforcer l'approvisionnement des marchés locaux en produits de large consommation en quantités suffisantes et à des prix réduits durant le mois de Ramadhan, rappelant "la réussite de cette initiative l'année dernière".

Le président du CREA a relevé que cette initiative se distingue cette année par l'élargissement de la participation pour englober un plus grand nombre d'entreprises, aussi bien celles affiliées au Conseil ou d'autres.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la démarche du Conseil visant à faire de ce mois sacré une opportunité renouvelée pour promouvoir la solidarité et ancrer l'esprit de la citoyenneté économique, de manière à ce que ces initiatives ne soient pas une simple mesure exceptionnelle mais plutôt une pratique durable, a-t-il ajouté.

"L'engagement des entreprises ne doit pas être un choix mais plutôt une responsabilité envers le citoyen", a-t-il soutenu, avant d'ajouter que ces initiatives "doivent contribuer à la stabilité du marché, à la préservation du pouvoir d'achat".

De son côté, M. Zitouni a estimé que cette initiative "volontaire" des propriétaires des entreprises économiques, prouve que ces derniers "sont des opérateurs économiques patriotes et solidaires avec le consommateur, à travers la réduction des prix d'environ 880 produits".

Zitouni a appelé, à cette occasion, à une participation qualitative au programme des marchés de proximité dont l'ouverture a débuté et dont le nombre s'élève à près de 600 marchés à travers le pays, en vue d'assurer la régulation et l'approvisionnement régulier durant Ramadhan.

Le ministre a en outre souligné l'engagement des pouvoirs publics à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique commerciale cohérente et coordonnée, ajoutant que ses services oeuvrent à élaborer un ensemble de textes juridiques qui, a-t-il dit, seront publiés après Ramadhan, et ce pour réguler et structurer le marché national et les chaînes des valeurs, et partant "mettre fin à la pénurie et aux perturbations de certains produits".

Il a également assuré que les orientations ont été données aux directeurs du commerce intérieur, en vue de faire preuve de hauts degrés de coordination et de préparation, de concert avec les responsables des services agricoles et les directeurs de l'Industrie des wilayas, en vue de veiller à la pérennisation de l'approvisionnement du marché national.

Pour sa part, M. Cherfa a salué ces initiatives qui visent à protéger le pouvoir d'achat et à assurer la disponibilité des différents produits à des prix compétitifs.

Rappelant que ses services s'attèlent, depuis quatre mois, à la préparation du mois de Ramadhan pour assurer la disponibilité des produits en termes de quantité et de qualité, M. Cherfa a appelé à intensifier les efforts entre les différents acteurs concernés par l'opération.

En marge de la conférence de presse organisée au Palais des expositions (Safex), aux Pins-Maritimes à Alger, les ministres du Commerce intérieur et de l'Agriculture ainsi que le président du CREA ont visité une exposition de produits aux prix réduits, tels que les denrées alimentaires, les fruits et légumes, les viandes, les détergents et l'électroménager.