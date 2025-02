Sénégal: Lancement des activités du Comité national de suivi et d'évaluation des ressources du FADL

Dakar — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a procédé, jeudi, au lancement officiel des activités du Comité national de suivi et d'évaluation des ressources du Fonds d'appui au développement local (FADL).

Le FADL est alimenté annuellement par la contribution des sociétés minières en phase de recherche pour un montant négocié dans la convention minière et à hauteur de 0,5% de leurs chiffres d'affaires hors taxe annuelle pour les sociétés en phase d'exploitation.

"L'importance, dans cet exercice de la mise en place du Comité national de suivi et d'évaluation des ressources du Fonds d'appui au développement local se mesure à l'aune de sa mission principale, qui est de veiller à ce que les fonds alloués aux communes impactées au titre du FADL soient utilisés de manière efficiente et qu'ils produisent les résultats escomptés et participent ainsi au plein épanouissement des populations locales et des femmes en particulier", a-t-il déclaré.

Le Fonds d'appui au développement local a été créé par l'arrêté n° 014047 du 27 avril 2023.

Selon le ministre, "le Comité se chargera également d'assurer une meilleure coordination entre les acteurs et de permettre un suivi rigoureux des projets financés aux fins de garantir une gestion responsable, participative et transparente des ressources publiques".

Il a aussi fait savoir que des comités communaux et intercommunaux seront mis en place "pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations à travers des projets de développement pérennes".

Pour Birame Soumèye Diop, "la concrétisation de ce projet est aussi bien à l'avantage des sociétés que de l'Etat car il permet d'avoir plus de visibilité sur les programmations, les montants reçus par les Communes en termes d'investissements".

"Le FADEL constitue aujourd'hui, dans sa mise en oeuvre, un défi majeur pour l'administration minière et une nécessité pour les Communes abritant les opérations minières", a-t-il dit, ajoutant qu'il leur permettra de "tirer davantage profits des retombées des activités minières en sus du Fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales".

Selon lui, "son opérationnalisation est déjà entamée avec la signature de protocoles et d'avenants entre les titulaires de titres miniers en phase d'exploitation et le Ministère en charge des Mines ainsi qu'un début de versement des montants dus par certaines sociétés auprès des trésors auxquels ces sociétés sont rattachées".

M. Diop a rappelé l'importance d'une véritable rigueur dans la gestion des ressources. "Disposer d'un Fonds destiné à financer les projets d'investissement des communes impactées par l'exploitation minière, est une chose, mais instituer une gestion optimale de ses ressources en est une autre", affirme-t-il.

"Il ne s'agit pas seulement d'allouer des ressources financières aux Communes impactées par l'exploitation mais de s'assurer également de leur utilisation efficiente et responsable, de pouvoir faire le suivi et de mesurer l'impact des fonds injectés dans le développement économique et social des Communes concernées", a insisté le ministre.

Il permet également, selon lui, "d'apprécier la conformité entre les montants inscrits dans les conventions de partenariat, les ressources versées au titre du FADL et les montants versés auprès des Communes bénéficiaires".