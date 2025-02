Afrique: Un officiel marocain explique l'engagement du Royaume envers le continent africain

Dakar — L'engagement du Maroc envers l'Afrique est un engagement pour le bien-être du continent et non pas de simples slogans creux, a déclaré, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"L'engagement du Maroc envers l'Afrique est un engagement pour le bien-être du continent et non pas de simples slogans creux", a-t-il dit dans des propos rapportés par l'Agence marocaine de presse (MAP).

M. Bourita s'exprimait à l'ouverture du 2e Forum des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains. Cette rencontre est placée sous le thème : "Vers la mise en place de fondements durables pour la stabilité et la sécurité en Afrique".

"En plaçant l'Afrique au coeur de la vision de sa politique étrangère, le Maroc se trouve ainsi dans sa position naturelle", a-t-il assuré soulignant que tout ce qui concerne l'Afrique touche directement le Maroc.

La stabilité du Royaume »est directement liée à celle de notre continent et notre développement dépend de celui de l'Afrique", a affirmé Nasser Bourita.

"Le Maroc est profondément convaincu d'une vision globale fondée sur la promotion de la paix, de la sécurité et du développement, le respect de l'intégrité territoriale des pays et des principes de bon voisinage, la non-ingérence dans leurs affaires internes et sur l'appel à ne pas abriter des groupes terroristes et séparatistes menaçant la stabilité de l'Afrique", a-t-il fait valoir.

Le ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de rappeler que le souverain chérifien croit profondément en l'Afrique et ses potentiels et c'est la raison pour laquelle le royaume multiplie des initiatives pour son développement.

D'après lui, le Maroc, qui fait confiance au potentiel de l'Afrique, y voit des opportunités "là où d'autres ne perçoivent que des problèmes". Il a ajouté que le Royaume privilégie les solutions durables, même si elles sont difficiles et longues à mettre en oeuvre.

Nasser Bourita a rappelé que le Roi du Maroc, Mohamed VI, dans ses discours "insiste constamment sur l'audace, l'esprit d'initiative et le sens élevé de responsabilité".

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger considère que relever les défis internes et externes dépend "de notre capacité à conjuguer esprit d'initiative et flexibilité".

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a quant à lui soutenu que les défis de l'Afrique nécessitent une volonté politique partagée.

»L'incertitude qui règne dans l'ordre international, la propagation des égos nationalistes et des axes dans le monde et les aspirations de nos peuples à jouir de nos droits légitimes, en tant qu'Africains, à vivre dans la prospérité, requièrent que nous prenions notre destin en main afin de pouvoir dépasser les problématiques et les défis dont vous connaissez tous l'acuité », a affirmé M. Talbi Alami à l'ouverture du 2ème forum des Présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains.

»En effet, l'extrémisme et le terrorisme se nourrissent des contextes de pauvreté, tandis que le séparatisme menace de fractionner les États. S'en accommoder constitue un danger pour le monde entier », a-t-il ajouté.

Il a également fait observer que la force de l'État national africain est une nécessité historique, tout comme les partenariats avec les autres forces mondiales requièrent des positions unifiées, des économies fortes et l'ancrage et la consolidation des partenariats sud-sud dans le respect de la logique de gagnant-gagnant.

Des représentants d'une quarantaine de pays africains ont pris part à ce 2e Forum des présidents des Commissions des Affaires étrangères des parlements africains.

Ce forum à l'initiative de la Chambre des représentants s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination des efforts des parlements africains afin de relever les défis auxquels le continent est confronté.