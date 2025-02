Sénégal: IA - Un chercheur préconise d''asseoir les bases de la logique et des mathématiques' dès le primaire et le secondaire

Dakar — Les programmes des cycles primaire et secondaire doivent évoluer dans l'optique d'asseoir les bases de la logique et des mathématiques, pour bénéficier des avancées technologiques et de l'intelligence artificielle pour le développement du pays, a suggéré Mouhamed Tidiane Seck, enseignant-chercheur à la retraite.

Il s'exprimait en marge de l'ouverture, jeudi à Dakar, de la première édition d'un colloque de deux jours sur le numérique. La rencontre est organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) sur le thème »Innovations et Applications ».

»Dans les écoles, notamment primaires et secondaires, il faut que les programmes évoluent en intégrant les bases des mathématiques qui sont très utiles pour l'intelligence artificielle », a indiqué l'enseignant-chercheur.

Selon lui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les nouvelles technologies en général et l'intelligence artificielle en particulier peuvent apporter des avancées dans le développement des programmes éducatifs au Sénégal.

L'enseignant-chercheur estime qu »'il faut que des expertises soient développées pour un capital humain de qualité en commençant à intégrer certaines compétences essentielles dès le bas âge au primaire, au collège et sur tout le cursus scolaire ».

Il a souligné que cela nécessite des modifications et des réformes au niveau des curricula.

Il s'agit également d'arriver à une formation des enseignants dans ces domaines, afin de mieux comprendre les enjeux de l'IA dans le monde et pouvoir les utiliser à bon escient, selon Mouhamed Tidiane Seck

Le colloque, organisé à l'initiative de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), doit déboucher sur des recommandations concrètes sur la digitalisation de l'administration sénégalaise et servir en même temps de forum aux chercheurs du monde universitaire, du secteur des TIC et des acteurs du développement.

L'idée est de »débattre des avancées récentes et des sujets de pointe dans le domaine de l'informatique et de ses applications ».

Il sera aussi question de proposer des solutions, de discuter des défis de la recherche et partager des expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs du développement, selon un document du colloque.

Deux thématiques principales seront abordées : »l'intelligence artificielle et apprentissage automatique » et »cybersecurité ». Un »un accent particulier » sera mis sur les outils ou applications d'intelligence artificielle afin d'encourager les jeunes chercheurs (master, doctorants) à partager leurs innovations.