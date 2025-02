Sénégal: Ziguinchor - Le COSEC et la Chambre de commerce veulent renforcer leur collaboration

Ziguinchor — La directrice du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Ndèye Rokhaya Thiam et le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor (CIAZ), Pascal Kotimagne Éhemba ont déclaré, jeudi, vouloir renforcer leur collaboration, dans le but de travailler au développement des filières mangue et anacarde.

"Il y a une nécessité de miser sur l'anacarde et la mangue pour booster l'économie de la région de Ziguinchor. Et, c'est dans ce sillage que nous sommes à Ziguinchor pour voir les axes de collaboration que nous pourrions avoir avec la chambre de commerce, travailler ensemble et mutualiser les synergies dans l'intérêt des populations", a expliqué Mme Thiam.

La directrice du Conseil sénégalais des chargeurs intervenait lors d'une tournée économique à Ziguinchor entrant dans le cadre de la gestion et de la coordination des corridors terrestres et fluviomaritimes.

"Notre déplacement à Ziguinchor et au Sud-Est du pays est une démarche d'écoute afin de dresser une bonne feuille de route aux fins de pérenniser ces projets", a-t-elle ajouté, soulignant que cette approche "nécessite un travail collaboratif et participatif".

"Et le COSEC va accompagner les différentes chambres consulaires du pays", a assuré Mme Thiam.

La directrice du COSEC a expliqué que sa tournée a également pour objectif de travailler à identifier les projets qui sont au niveau des différents corridors, notamment Ziguinchor-Guinée.

"Cette tournée entamée depuis lundi dernier dans le sud-est du pays, a permis de rencontrer l'ensemble des opérateurs économiques et des autorités impliquées dans la gestion et la coordination des corridors", a encore fait savoir Ndèye Rokhaya Thiam.

Selon elle, "les pouvoirs publics entendent rendre nos corridors le plus compétitifs possible pour garder un certain nombre de frets dont le fret malien et bissau-guinéen".

Intervenant à son tour, le président de la Chambre consulaire de Ziguinchor, Pascal Kotimagne Éhemba dit compter beaucoup sur le COSEC pour les aider à atteindre leurs objectifs.

"Pour booster notre économie, il va falloir que nous travaillions en étroite collaboration avec cette agence de l'État du Sénégal", a-t-il fait valoir.

Pascal Kotimagne Éhemba a rappelé que l'année dernière, la filière anacarde a réalisé des prouesses générant plus de 95 milliards de francs CFA. "Une progression obtenue grâce au soutien des structures comme le COSEC", selon lui.