Un atelier a regroupé, à Mbour, plusieurs acteurs des secteurs primaire et secondaire dans le but de promouvoir la résilience et l'agro-écologie pour une souveraineté alimentaire dans la Petite côte et au niveau national. Ainsi, des agriculteurs, éleveurs, acteurs du tourisme et artistes ont échangé à ces fins.

Ndèye Fatou Dieng, coordinatrice de la Dynamique pour la transition agro-écologique (Dytael) de la Petite côte est revenu sur les différentes problématiques de la Petite côte dans divers secteurs comme la pêche, l'agriculture et la gestion environnementale, en collaboration avec des acteurs à la base. Ainsi, un atelier organisé à ces fins a permis de faire des exercices ayant pour but de dresser le répertoire des questions centrales se posant aux populations de la Petite côte.

A l'en croire, la démarche permet d'associer tout le monde pour un diagnostic, afin d'avoir une vue d'ensemble de tous les problèmes et pour définir des solutions durables. Au centre des problématiques, Mme Dieng a rappelé le plus souvent, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, celles touchant la pêche. Selon elle, la pollution marine fait partie des soucis des pêcheurs. Pour la coordonnatrice de la Dytael de la Petite côte, les acteurs réunis vont trouver des solutions et palliatifs à ces questions.

Dr Laure Tall, Directrice de recherches à l'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) et membre du consortium Arts, le projet agro-écologique pour des territoires résilients au Sénégal, s'est appesantie sur la connaissance de l'agriculture, l'écologie et ceci à l'échelle des territoires. A cet effet, la démarche initiée est d'aider à y parvenir par une approche participative, inclusive et artistique.

Le consortium Arts regroupe plusieurs acteurs de la recherche, l'université de Berne et Enda-Pronat. Ainsi, la Petite côte et en partie Mbour se trouve au centre des actions du projet Arts. Dans la zone de Bignona, elle a mis en oeuvre le travail fait avec des acteurs de l'agro-écologie. Selon elle, toute la démarche de Arts est de voir comment contribuer, à partir de la recherche, pour porter le plaidoyer de leurs méthode et manière de production.

Par conséquent, au-delà de cela, dans ces parcelles agro-écologiques des prises de décisions peuvent être faites et conclure même à des politiques comme l'élaboration de financements et la mise en place de réseaux dynamiques pour la transition agro-écologique au niveau des territoires au Sénégal.

Sur la nécessité de produire localement et pour une souveraineté, Dr Tall a rappelé l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans beaucoup de pays. Les acteurs de l'agro-écologie sont appelés à s'impliquer pour atteindre la souveraineté, par la mise en pratique des méthodes adoptées. A titre exemple, elle a cité l'importance du tourisme dans la zone de Mbour. Cela ne peut se pérenniser sans pour autant prendre en compte l'attractivité pour une durabilité de cette activité.