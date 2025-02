Congo-Kinshasa: Le Vicaire apostolique d'Uvira victime d'un vol

Kinshasa — Le 20 février, le Diocèse d'Uvira, ville du Sud Kivu en voie de conquête par le M23, a fait savoir dans un communiqué que l'Evêque de la ville avait été victime d'un vol.

« Nous, Son Excellence Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, évêque d'Uvira, et les prêtres père Ricardo Mukuninwa et père Bernard Kalolero, avons échappé de justesse à la mort ce matin à 8h30 au siège épiscopal d'Uvira », indique le communiqué signé par père Ricardo. « Trois soldats des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo) en uniforme et parlant tshiluba sont entrés dans l'enceinte du diocèse, menaçant d'abord le gardien, M. Mwamba, et le cuisinier, M. Jean.

Je suis sorti pour les rencontrer et demander des informations sur la situation, mais ils ont pointé leurs armes à feu sur nous tous et nous ont jetés à terre avec l'évêque. Ils nous ont volés en prenant de l'argent, des téléphones et d'autres biens. Ils nous ont ensuite enfermés dans nos chambres en menaçant de nous tuer au moindre geste, afin de pouvoir fouiller toute la maison.

« Gloire à Dieu, ils sont partis et les soeurs missionnaires de Jésus-Emmanuel de chez nous sans savoir ce qui s'était passé et c'est ainsi que nous vous le communiquons. Si vous nous cherchez sur nos téléphones portables, nous ne sommes pas joignables », conclut la note adressée aux fidèles.

Le tshiluba est une langue parlée dans le Kasaï occidental et le Kasaï oriental, deux provinces du centre-ouest de la RDC. Cela laisse penser que le vol commis contre l'évêque d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été commis par des militaires de l'armée régulière originaires de ces provinces. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Des pillages par des militaires ont été signalés à Uvira, où le M23 est désormais aux portes, ainsi que dans les villes précédemment conquises par le groupe de guérilla pro-rwandais. Un indice supplémentaire de l'effritement de l'armée régulière face à l'avancée des rebelles qui semble pour l'instant imparable.