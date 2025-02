Gabon: Michel Ongoundou Loundah sensibilise les élèves sur les dangers du tabagisme et de l'alcoolisme

Il faut combattre le tabagisme et l'alccolisme au sein des établissement pour éviter le pire. Michel Ongoundou Loundah, en sa qualité de Vice Président de l'organisation non gouvernementale Agir pour le Gabon, est allé aux contacts des apprenants d'une école bilingue, située dans la commune d'Akanda. Ce rendez-vous avec ces élèves s'inscrit dans le cadre des journées de sensibilisation sur les conséquences du tabagisme et de l'alcool .

Se battre pour sortir du joug du tabagisme et de l'alcoolisme est une question de santé publique. Combat mené par l'ONG Agir pour le Gabon depuis plus d'e deux décennies déjà. C'est soucieux de la santé des uns et des autres, pour un Gabon restauré, que Michel Ongoundou Loundah a entretenu les élèves sur les dangers de la consommation de l'alcool et des différentes drogues. "L'action de l'ONG Agir pour le Gabon reste une action salutaire et entend devenir une force contre ces fléaux qui ne cessent de pulluler les établissements scolaires .

En bon orateur, il a pu susciter l'intérêt autour du sujet qui a intéressé les apprenants à poser des questions pour en savoir un peu plus. Michel Ongoundou Loundah a expliqué aux élèves les risques de santé encourus lors de la consommations d'alcool et de cigarette. "La cigarette contient plusieurs substances chimiques parmi lesquelles, la nicotine, le goudron etc... et plus extrêmement nocive pour le fumeur, la fumée l'est également pour le non-fumeur. ", a t-il expliqué aux enfants tout en insistant sur les conséquences malheureuses sur la santé.

Tout en invitant les apprenants à éviter la consommation des ces drogues et alcools, l'orateur a fait son témoignage tout en montrant les avantages de les éviter . "Moi qui vous parle, je n'ai jamais fumé ni pris les alcools, je ne fume pas, je ne bois pas. " a t-il souligné, au-delà de ses 60 bougies, toujours en pleine forme.

Le Vice-Président de l'ONG, faut-il le souligner, est engagé dans la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme depuis plus de 15 ans. Le choix des enfants pour lui est bénéfique pour faire passer le message car, selon lui, c'est dès l'enfance qu'il faut commencer à avoir les bonnes habitudes. "C'est grâce aux racines que le tronc et les feuilles se nourrissent".

Les échanges avec les enfants étaient enrichissants. Les responsables de l'établissement ont salué cette initiative en espérant qu'elle se pérennise pour le bien des enfants. " Ce genre d'initiatives sont à saluer car elles permettent la prise de conscience chez les enfants. On espère que nous aurons ce genre de rencontres pour nourrir les enfants de bonnes choses, des vertus" fait savoir un des enseignants.

Le Vice-président d'Agir pour le Gabon Michel Ongoundou Loundah a promis de revenir pour un autre échange avec les élèves sur ces deux fléaux sociaux qui minent le Gabon souvent dans l'indifférence des pouvoirs publics tant les chiffres sont alarmants.