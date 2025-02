Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec les représentants de la société Aggreko

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour avec une délégation conduite par madame Édith Kikonyogo, Directrice Afrique de la Société Aggreko.

Cette audience avec le Chef de l'Etat avait un double objectif à savoir, réitérer l'engagement de ladite société envers le gouvernement et le peuple gabonais et renforcer la collaboration avec l'État gabonais à travers la mise en oeuvre de plusieurs mécanismes à court et long terme.

Il s'agit notamment du renforcement de la capacité du réseau électrique, et de la création de partenariats qui permettent de gaboniser le secteur et d'améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau pour les populations.

En outre, les représentants de la société Aggreko ont également saisi cette entrevue pour partager les projets de ladite structure visant à améliorer la stabilité du réseau électrique et la sécurité dans le processus de fourniture en électricité.