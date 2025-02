Gabon Présidentielle 2025 - Noël Bertrand Boundzanga brigue le fauteuil présidentiel

"Moi, Noël Bertrand Boundzanga, digne fils du Gabon, héritier de son histoire et témoin de son présent, portant en moi les espoirs de mes frère et soeurs....des Akébés aux PK, de Lewaï à Mimongo, de Minvoul à chaque village oublié...Devant Dieu et devant les hommes, en toute âme et conscience, j'ai pris la décision solennelle de me porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025".

C'est à la faveur d'une déclaration faite jeudi en fin de journée dans un hôte de Libreville, en présence de la presse nationale et internationale, ainsi que d'un parterre d'invités, que le Pr Noël Bertrand Boudzanga a officialisé sa candidature à la course au fauteuil présidentiel, le 12 avril prochain.

Très peu connu sur la scène politique, le natif de la province de la Ngounié, justifie son décision par un ensemble de faits cumulés, qui commandent à agir au plus vite.

Selon le désormais candidat à la présidentielle de cette année au Gabon, " le pays fait aujourd'hui face à son propre Goliath. Et qui, mieux que Noël Bertrand Boundzanga, tel un David, huitième fils de Jessé, pour vaincre ce Goliath qui est en réalité : une classe politique PDG-CTRI qui pendant trop longtemps, a abusé de la confiance du peuple et qui semble avoir oublié que le pouvoir appartient à ce peuple".

Pour le Pr Noël, il est temps que les militaires rendent le pouvoir aux civils, tel que déclaré le 4 Septembre 2023, lors de l'investiture du général président, au lendemain du coup d'état, qualifié de "coup de la liberté du 30 Août 2023.

Une déclaration qui semble avoir perdu de sa valeur, au regard des appels assourdissants, appelant le Président de la transition à se porter candidat le 12 avril prochain.

Pour cet enseignant de lettres "le temps est venu de croire que le Gabon, notre Gabon, peut se lever. Le temps est venu de rêver d'un Gabon où l'espoir est plus fort que la peur, où la justice est plus forte que l'oppression, et où l'amour du pays est plus fort que l'intérêt personnel. Le temps est venu de redonner à notre nation la place qu'elle mérite dans le concert des nations.

Peuple gabonais,depuis des années, nous subissons des coups d'État constitutionnels et des coups d'État militaires. La présidentielle du 12 avril prochain ne doit pas valider le coup d'État du 30 Août 2023. Elle doit être l'occasion d'un saut vers le progrès, la liberté et la dignité. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord tuer la peur qui nous habite...Ensemble, mes chers compatriotes, nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire " A-t-il déclaré.

Rappelons que Noël Bertrand Boundzanga est Gabonais, il est né en 1976, dans un village nommé Issala, province de la Ngounié. Il est veuf, agent public, enseignant -chercheur en littérature au département de littératures africaines à l'Université Omar Bongo.