Togo: ESA-Togo et l'Institut SORBONNE International (France) unis pour le meilleur !

ESA continue de voir les choses en grand. Toujours dans sa dynamique de conquête de l'excellence, cette école supérieure située à Lomé a, ce mardi à travers un partenariat signé, scellé son sort avec celui de la prestigieuse institution universitaire française, Institut SORBONNE International (ISI).

A travers une cérémonie co-présidée par le Directeur Fondateur de l'ESA-Togo, Dr Charles Birrégah et le Doyen de l'Institut SORBONNE International (France), le Professeur Jean-Christian Clairveil, sur le campus d'Agoè, les deux institutions d'enseignement supérieur ont donc décidé de lier leur destin. Ceci pour le bonheur des apprenants. Il a été signé par les deux parties, une convention de partenariat qui prend en compte les Masters et Doctorats délivrés par l'ISI et son désormais nouveau partenaire togolais.

En effet, a-t-on indiqué au cours de la cérémonie, qu'il est question à travers ce rapprochement, de la « mise en place d'une méthode facilitant la reconnaissance mutuelle des compétences acquises par les candidats de l'ESA se soumettant à la procédure de soutenance à distance de SORBONNE ». De même, l'ISI aura à solliciter « l'ESA dans tous les aspects de ces domaines où cette dernière aura développé une expertise ».

Il est donc attendu, une collaboration dans les domaines de « la formation académique dans le cycle Master et Doctoral ; les échanges et la mobilité des enseignants, les échanges et la mobilité des étudiants, la co-direction des thèses de doctorat, la co-diplomation, la co-tutelle, la formation des formateurs, l'élaboration et la réalisation de projets de recherche et d'appui au développement, les échanges d'informations scientifiques et de publications » et bien d'autres.

Une des 10 institutions de formation supérieure en Afrique à être identifiée comme pôle d'excellence par l'ISI (France), le premier responsable de l'ESA n'a pas caché toute sa satisfaction quant au choix porté sur son institution. « Ce qui me réjouit c'est que c'est la qualité du travail qui a justifié ce choix.

Ceux qui doutaient encore que l'ESA est un établissement supérieur de qualité, aujourd'hui notre sélection par l'Université Panthéon-Sorbonne vient démontrer encore que nous faisons quelque chose de très bon, apprécié non seulement au Togo mais qui est apprécié aussi en Europe. Nous sommes suivis de partout dans le monde » a-t-il dit avant de poursuivre, que l'ESA aura à « héberger tout ce que l'université Panthéon-Sorbonne veut faire au Togo ».

Dans les explications de Dr Birrégah, on retient que « la particularité de ce partenariat, c'est d'abord même l'institution, l'Université de la Sorbonne qui a 700 ans qui a sélectionné ESA, non pas par hasard. Après des enquêtes minutieuses, nous sommes la 10ème université africaine sélectionnée pour faire la formation délocalisée. Ça veut dire que nous allons faire de la co-diplomation, et les gens auront les diplômes de l'Université de la Sorbonne tout en fréquentant ici.

Nous allons accueillir aussi les étudiants venus de France, de la Belgique, de l'Europe, de l'Asie qui vont venir ici faire une partie de leur cursus académique et avoir un diplôme de la Sorbonne. C'est une première dans notre institution. Ce partenariat va nous permettre également de permettre à ceux qui veulent faire le Doctorat de le faire et d'avoir un doctorat de l'université de Sorbonne. De faire des Masters que nous ne faisons pas encore, et d'avoir un diplôme de Sorbonne.

L'université Panthéon Sorbonne c'est une grande université connue dans le monde entier qui est l'une des premières universités de qualité qui a formé beaucoup d'Africains, d'Asiatiques, d'Européens dont notre président du Conseil scientifique qui a fait son Doctorat là-bas. La particularité de cette institution c'est aussi de permettre à travers ce partenariat, à nos Doctorants, inscrits à l'Université d'Abomey-Calavi, de faire des publications dans des revues de renommée internationale.

Ce partenariat va nous permettre aussi de faire des échanges entre les étudiants, et permettre à nos étudiants d'aller compléter leur parcours académique non pas seulement à la Sorbonne mais dans toutes les universités qui sont partenaires à la Sorbonne. C'est une première et nous le saluons ».

Une présentation des atouts de ce partenariat que partage pleinement le représentant de l'ISI, prof Clairveil. Il a réitéré que les avantages de cette collaboration qui démarre sont « nombreux et mutuels ». « L'ESA nous apportera autant que nous pouvons apporter à l'ESA. Pour les étudiants, le parcours va leur permettre une double diplomation.

Master et doctorat reconnu au niveau international parce que un Master ou un Doctorat Sorbonne employable aux conditions internationales n'importe où sur la planète. Autrement dit, un Docteur en Sorbonne est un expert capable de pouvoir travailler aux Etats-Unis, en Europe, en Australie ou en Chine, peu importe.

Mais bien évidemment a priori sur le continent africain où il sera le plus utile », a informé Jean-Christian Clairveil. Il a annoncé dans la foulée de la signature de cette convention, des initiatives dont devront bénéficier les étudiants de l'ESA, au prime abord, à savoir une série d'ateliers dont Campus Sorbonne Africa, l'atelier Sorbonne Education, la Bio Economie et la Dias Africa.

Ce nouvel espace de coopération et d'intégration née de ce partenariat vient confirmer et inscrire en lettre capitale l'engagement de l'ESA pour une formation universitaire d'excellence et de qualité pour les jeunes africains, et aussi sa politique de raffermissement des liens entre le monde académique Nord-Sud.