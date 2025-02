Togo: Soulémane SADE, lauréat !

Ça y est ! On connait les lauréats du concours de Meilleur volontaire de l'année 2024. Au cours d'une cérémonie organisée ce Jeudi à Lomé, l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo) a dévoilé les lauréats et primé ces derniers.

Ainsi, pour le prix de Meilleur volontaire de l'année, c'est Soulémane SADE qui est monté sur la plus haute marche, empochant ainsi un chèque de 1.000.000 de F cfa. Et dans la catégorie Meilleure Femme volontaire, dont le prix porte la griffe de Délégation de l'Union Européenne au Togo, c'est bien Donsi Hounsinou, qui, a été sacrée. Un sacre honoré par une moto et un ordinateur portatif.

Pour parvenir à cette consécration, il est à noter que ces lauréats ainsi que les autres candidats sont passés par les différentes étapes du processus, à savoir la sélection sur la base d'une étude de dossiers de candidature, l'audition et le voting populaire.

Au cours de cette cérémonie, quatre importantes interventions dont celle du Directeur général de l'ANVT, Dr Omar Agbangba. Pour celui-ci et les trois autres intervenants, il s'agit à travers cette distinction de mettre en « lumière la contribution des volontaires au processus de développement », « reconnaitre le rôle qu'ils jouent et à mettre en avant leurs capacités à transformer, à modeler et à stimuler des couches vulnérables en faveur de leur développement ». Toujours pour Dr Agbangba, ces volontaires en sont « la preuve vivante que le volontariat est un levier puissant de développement et de transformation sociale ». Et de conclure, « à travers ce prix, nous voulons non seulement récompenser votre travail, mais aussi rappeler que chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact durable ».

Ministre de tutelle, le ministre du Développement à la Base, de l'Inclusion financière, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mazamesso ASSIH, a fait porter sa voix aux volontaires togolais ainsi qu'aux lauréats de ce concours par son Directeur de Cabinet.

Pour celui-ci, les volontaires sont à porter au rang des « héros du quotidien », car, « là où il y a besoin », ils répondent « présents », « là où surgit un défi », ils apportent « des solutions ». Et par leur engagement, ils insufflent « un nouvel espoir aux communautés » et contribuent « activement au développement de notre pays ». Au-delà du prix décerné aux lauréats, il a analysé le geste de reconnaissance comme une motivation, « un appel à aller encore plus loin ».

Quant aux lauréats, ils ont laissé transparaitre leur joie et enthousiasme. Technicienne supérieure de laboratoire au CHU Campus, Donsi Hounsinou, a dit avoir participé à ce concours « pour montrer ce que je fais, et tout ce que nous faisons. Aussi, c'était pour mettre ma connaissance au profit de la communauté et gagner de l'expérience ».

Des raisons qui croisent avec celles de Soulémane SADE, Technicien en Anesthésie et Réanimation au CHU Sylanus Olympio. Le lauréat de du prix Meilleur Volontaire de l'année, a évoqué trois raisons qui l'ont amené à prendre part au concours. A savoir : « partager de l'expérience et en acquérir aussi. Capitaliser ces expérience pour être plus performant et pour finir j'ai voulu acquérir des compétences telles que le travail en équipe, l'autonomie et surtout l'entrepreneuriat » Il a vu en ce prix, une portée « symbolique ». Il s'est dit très ému.

A noter la Délégation de l'UE, le FAIEJ ainsi que d'autres partenaires de l'ANVT étaient présents à cette cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 9ème édition du Concours de Meilleur volontaire de l'année. Outre les deux vainqueurs des premiers prix, neuf autres volontaires ont reçu des prix.

Initiative de l'ANVT, le Concours Meilleur volontaire de l'année depuis 2016 prime les volontaires qui se sont le mieux illustrés à travers leur contribution au développement de leur communauté d'accueil. C'est une distinction honorifique décernée aux volontaires qui, durant leur mission, ont permis une réalisation ou une avancée significative des Objectifs de développement durables (ODD).