Cote d'Ivoire: Développement local - Le président de l'Union des conseillers régionaux investi

Les conseillers régionaux ont désormais leur union. Porté sur les fonts baptismaux le 2 décembre 2024, l'Union des conseillers régionaux a investi officiellement son président et son bureau exécutif le 15 février 2025, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro.

Après son investiture, le président de cette union, Fabrice Konan, par ailleurs conseiller régional dans le Gbêkê, a réitéré ses remerciements aux patrons et parrain de cette cérémonie, ainsi qu'à tous les conseillers régionaux qui ont répondu présent à cette cérémonie.

« En créant l'Union des conseillers régionaux de Côte d'Ivoire, nous les conseillers régionaux, premiers collaborateurs à porter la vision de nos présidents, voulons jouer plus qu'avant, notre rôle en nous mettant à la tâche à leurs côtés. Nous sommes fiers de voir toute la Côte d'Ivoire en chantier et cela jusque dans nos régions. Un tel dynamisme pour le bonheur et le bien-être des populations ne saurait nous laisser indifférents », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi, à en croire Fabrice Konan, l'union faisant la force, les conseillers régionaux ont décidé de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix devant les questions de développement et le bien-être de leurs administrés.

Quant au représentant du ministre Assahouré Jacques, Brou Eugène, au nom du parrain de la cérémonie, il a exprimé sa gratitude aux conseillers régionaux.

Pour lui, cette union représente non seulement une vision partagée, mais aussi une ambition commune, celle de bâtir ensemble un avenir meilleur pour notre pays. D'où la nécessité de la mise en place d'un plan social pluri-acteurs dans la formation et la mise en oeuvre du projet-programme de développement fondé sur une étroite articulation entre promotion économique et promotion sociale.

« Je suis persuadé pour ma part que c'est avec détermination, solidarité et dans l'unité d'actions que nous bâtirons la Côte d'Ivoire de demain », a-t-il souligné.

A son tour, Aruna Dao, conseiller spécial du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) chargé de la coopération et des relations internationales, représentant son mandant Aka Aouélé, patron de la cérémonie, a dans sa prise de parole félicité et affirmé ceci : « Je suis convaincu que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent. Vous avez la mission de faire entendre la voix des régions, de promouvoir l'équité et d'encourager le dialogue entre les différentes collectivités. Ensemble, nous devons travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, où chaque région a sa place et son mot à dire ».

Le président Fabrice Konan a saisi cette opportunité pour appeler au renforcement des liens entre les régions, à partager les visions et les idées, et à oeuvrer ensemble pour un avenir radieux pour le pays.

Cette cérémonie a été placée sous le patronage de la présidente du Sénat Kandia Camara et du président du Cesec, Dr Eugène Aka Aouélé et sous le parrainage des ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Jacques Assahouré Konan.