Afrique: Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions CAF TotalEnergies révèle des affiches palpitantes

Le décor est planté pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions CAF TotalEnergies 2024/25 après le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales effectué par la Confédération africaine de football (CAF) le jeudi 20 février.

Organisé en direct depuis les studios ultramodernes du partenaire de diffusion de la CAF, beIN SPORTS, à Doha, au Qatar, le tirage au sort a donné lieu à quatre matches de quart de finale captivants qui verront les huit meilleurs clubs africains s'affronter en deux manches pour décrocher une place en demi-finale.

Le champion en titre Al Ahly SC d'Égypte affrontera Al Hilal SC du Soudan dans ce qui promet d'être une rencontre à enjeux élevés. Al Ahly, 12 fois vainqueur de la compétition, a terminé deuxième de son groupe mais reste un adversaire coriace. Il a pour objectif de devenir le premier club à remporter trois trophées consécutifs dans le tournoi.

Al Hilal, entraîné par le Congolais Florent Ibengé, a terminé en tête de son groupe malgré qu'il dispute ses matchs à domicile en Mauritanie en raison du conflit en cours au Soudan. Sa solide défense sera cruciale contre les champions en titre.

Le Pyramids FC, l'équipe égyptienne qui a impressionné par ses prouesses offensives, affrontera le géant marocain AS FAR. Pyramids, avec à sa tête l'entraîneur croate Krunoslav Jurčić, a marqué 14 buts en phase de groupes, le total le plus élevé, tandis que l'AS FAR, dirigée par l'entraîneur portugais Alexandre Santos, est restée invaincue pendant sa campagne en phase de groupes.

Un autre duel alléchant opposera les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à l'Espérance Sportive de Tunis de Tunisie. Les Sundowns, vainqueurs en 2016, espèrent franchir la barre des demi-finales, une performance qu'ils n'ont plus réalisée depuis l'année de leur titre.

L'Espérance, quadruple championne, a terminé en tête de son groupe et a récemment remporté la Supercoupe de Tunisie sous la direction du technicien roumain Laurenƫiu Reghecampf.

Le dernier quart de finale verra le MC Alger d'Algérie, qui n'a encaissé que deux buts lors de la phase de groupe, affronter les Orlando Pirates d'Afrique du Sud.

Les Pirates, champions en 1995, ont terminé en tête de leur groupe avec 14 points et espèrent atteindre les demi-finales pour la première fois depuis leur deuxième place obtenue en 2013. Le MC Alger, sous la direction de l'entraineur tunisien Khaled Ben Yahia, possède la défense la plus redoutable de la compétition.

Après le tirage au sort des quarts de finale, les combinaisons des demi-finales ont également été déterminées.

Le vainqueur du choc entre les Mamelodi Sundowns et l'Espérance affrontera soit Al Ahly, soit Al Hilal. Pendant ce temps, le vainqueur du match entre le MC Alger et Orlando Pirates rencontrera le vainqueur de la rencontre Pyramids-AS FAR.

Tous les matchs des quarts de finale se joueront en deux manches, le match aller étant prévu le 1er avril et le match retour une semaine plus tard, le 8 avril.

Les demi-finales suivront un format similaire, les vainqueurs se qualifiant pour la prestigieuse finale en juin.

Ligue des champions de la CAF TotalEnergies 2024/25, quarts de finale :

· QF1 : Al Ahly SC (EGY) vs Al Hilal SC (SDN)

· QF2 : Pyramids FC (EGY) vs AS FAR (MAR)

· QF3 : Mamelodi Sundowns (RSA) vs Espérance Sportive de Tunis (TUN)

· QF4 : MC Alger (ALG) vs Orlando Pirates (RSA)

Résultat du tirage au sort des demi-finales :

· DF1 : Mamelodi Sundowns/Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly SC/Al Hilal SC

· DF2 : MC Alger/Orlando Pirates vs Pyramids FC/AS FAR

Des faits marquants et statistiques intéressants sur les huit clubs encore en lice peuvent être consultés ICI.